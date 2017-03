Jugadora de Voley sufrió un ACV a los 19 años, se recuperó y regresó al deporte

El espíritu que la moviliza

La joven paranaense Karen Schmutz que volvió a las canchas en tiempo récord y brindó su mensaje. Hace algo más de un año el ambiente del vóleibol entrerriano se estremecía ante una noticia inesperada: una joven de 19 años, practicante de la disciplina, había sufrido un accidente cerebro-vascular.. Su situación movilizó a la familia de la disciplina y se sucedieron cadenas de oración y hasta se organizó un torneo de beach volley para recaudar fondos que costeen parte del tratamiento.Para sorpresa de muchos, la joven pidió un permiso especial a los profesionales que atendían su salud y llegó hasta el lugar del agasajo, pidiendo hacer jueguitos con una pelota. El resto del año transcurrió sin exposición pública, hasta que hace pocas semanas Karen volvió a escena."Empecé a los 11 años en Argentino Juniors, porque me quedaba cerca de casa y mi grupo de amigas de la escuela jugaba al vóleibol. Enseguida me encantó jugar distintos torneos, ganar compañeras y jugar en equipo", comenzó a contar Karen a, al referirse a su relación con el deporte que la apasiona."Jugué en las selecciones entrerrianas de Sub 14 y Sub 16, y estuve en la preselección de Sub 18. Cuando alcancé la edad de Mayor, pasé a Centro Recreativo, porque Argentinos no tenía equipo en esa división", continuó, rememorando con ojos vivaces y voz ansiosa.La mayor de los hermanos Schmutz aprovechó la realización de un torneo mixto en el complejo Playas del Thompson para concretar la anhelada vuelta a su deporte, luego de"Tenía muchísimos dudas de presentarme a jugar, aunque venía practicando de manera informal.", declaró, postergando la vivencia trascendental.Luego sí, yendo al momento más esperado, relató lo ocurrido en las arenas del Thompson: "Fui sola a jugar, junto con mi novio, pero permanentemente les mandaba mensajes de texto a mis padres y hermana.y consultando a los médicos", redondeó, acotando que con Joaco "nos entendimos muy bien, aceptando que esto es un proceso".Sus padres y su hermana, lógicamente, tuvieron un rol fundamental en la recuperación de Karen, aunque el día de su regreso al vóleibol priorizaron su felicidad y esperaron con ansiedad sus comunicaciones.", evaluó su mamá Elena."A ella y sus hermanos (también a Jeremías, de 9 años) los seguimos a todos lados, porque nos encanta verlos jugar", acotó su papá José.Mientras que Aldana (de flamantes 15 años) soltó: "La vi súper contenta, sacándose las ganas de jugar que tanto acumuló".Volver a jugar al vóleibol no es el único gran logro de esta luchadora. También está preparándose para retomar sus estudios en Kinesiología."Voy a cursar tres materias y a rendir un final de tercer año., porque jugar en la arena no es lo mismo que en piso", expresó y adelantó a queEn el cierre del encuentro, la habilidosa zurda no dudó en dirigirse a quienes atraviesan por situaciones complicadas: "Es posible salir adelante y espero que mi testimonio sirva para los demás. Hay muchos que se quedan en el camino, pero yo llegué a este estado haciendo muchísimo"."Siempre tuve presente la voluntad de salir adelante. Me propuse metas, no grandes, sino alcanzables. La vida sigue, así que no hay que bajar los brazos", alentó.