Instan a asistentes del recital del Indio a reclamar indemnizaciones

Pagaron una entrada para disfrutar del recital del Indio Solari en Olavarría, pero lo padecieron. En muchas zonas del predio el show no se pudo ver ni escuchar bien, pero no fue sólo eso: como entró mucha más gente de la permitida, quedaron hacinados, fueron aplastados y corrieron graves peligros. ¿Sólo los heridos o los familiares de los muertos pueden hacerle algún reclamo a los organizadores? Según especialistas, no. Afirman que todo aquel que la haya pasado mal puede pedir una indemnización y acaban de lanzar una convocatoria de damnificados para presentar un reclamo colectivo ante la Justicia.La iniciativa fue de Usuarios y Consumidores Unidos, una entidad sin fines de lucro con sede en San Nicolás de los Arroyos. En las últimas horas, la asociación publicó en su página de Facebook (www.facebook.com/usuariosyconsumidoresunidos) una encuesta online que invita a los asistentes del recital a contar "cómo la pasaron" y a dejar sus datos para empezar a crear un registro de "los afectados por daños y perjuicios" durante esa noche.

"Una vez recolectados los datos, y si hay cientos de damnificados dispuestos a reclamar, es posible que iniciemos una acción colectiva contra los organizadores del show y contra el municipio", dijo aAdrián Bengolea, presidente de UCU y al frente de la iniciativa, que se presenta con la consigna "seguridad y trato digno a los consumidores, siempre".La campaña no tardó en generar críticas de fanáticos, pero los testimonios comenzaron a llegar. "Unos dicen que la pasaron excelente -contó Bengolea-, pero otros tuvieron una pésima experiencia y quieren reclamar que les devuelvan el dinero de la entrada y que los compensen por todo lo que debieron gastar y el daño moral."coinciden en que los asistentes pueden reclamar compensaciones por haberse violado varios artículos de la ley nacional 24.240. En especial el 5 y el 6, que obligan a los organizadores a garantizar condiciones mínimas de seguridad. El 8 bis, que exige darle a la gente "atención y trato digno". Y el 37, que invalida por "abusivas" cláusulas como las que había en las entradas, donde se responsabilizaba a los asistentes por las lesiones que pudieran sufrir.