Un matrimonio pide: "Devuélvannos la bebé" y rechazan "haber firmado algo"

Ramón Juan Rivas, de 74 años y Ramona Victoria Maldonado, de 30 años, están casados y hace diez días tuvieron una niña en el hospital San Roque de Paraná. Ayer, a la pequeña "se la sacaron" para entregársela a otra hija del hombre, la que ahora les impide el acercamiento a la bebé.



"Se hizo presente una asistente social en el hospital, después de que ella tuvo la nena y no me dejó hablar a mí. Luego me entero que dicen que hay firmas de que la nena tiene que estar con otra persona y yo no he firmado nada. Somos casados legalmente. Ella tiene un pequeño retraso mental", comenzó relatando Rivas. La beba nació el 8 de marzo.



El matrimonio llegó de la zona rural de Colonia Avellaneda, alquila en Paraná una vivienda, "hasta que ella se recupere, y si es posible, volveremos al campo", reconoció el hombre que es jubilado y que si bien dijo que "plata no me sobra", quiere "darle lo mejor a la bebé".



"Se la dieron a una hija mía. A ella (su esposa) le dijeron que le iba a enseñar cómo cuidarla, cambiarla, pero se la llevó a la casa de ella, y no deja que la veamos. Cuando voy me dice que me va a sacar con la policía", expresó el hombre.



Muy enojado con la situación, Rivas expresó: "Yo soy el padre, la inscribí con mi nombre".



Asimismo dijo que "el Copnaf" le dio la bebé a su "media hermana".



"Vi la bebé, yo ya la cambiaba y me la quitaron, me la sacaron, sufrí un montón durante el embarazo. No puedo dormir, quiero a mi hija. Me la quiero llevar a mi casa. ¡Qué hago sin mi hija!", expresó Ramona, sin poder contener el llanto. La mujer afirmó que no firmó nada.



El hombre aseguró: "La mentira más grande que han dicho ayer, es que no tenemos donde estar, pero yo alquilo, tenemos donde estar con nuestra hija. Tengo mi sueldo de jubilado y ella tiene el suyo; es poco, no nos sobra, pero queremos darle lo mejor a nuestra hija".



"Hay tanta gente que deja a sus bebés abandonados, nosotros no lo vamos a hacer. Todos me conocen no tengo problemas con nadie, todos me quieren. Me llamo Ramón Juan Rivas, con mucho honor", puso relevancia el hombre.



Entendió que "es una vergüenza la trompeteada que han hecho, más que nada de la hija de uno. Siempre la he ayudado. No pueden hacer esto, tienen que tener corazón, darle la bebé a su madre". Elonce.com.