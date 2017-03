Descubrieron un ave que no estaba registrada en la fauna de Entre Ríos

En mayo del año pasado, un concordiense fotografió un ave que no figuraba en la fauna de Entre Ríos. La ficha técnica del descubrimiento fue recientemente publicado por la revista especializada Ecoregistros.



En efecto, Gustavo Berón, Guido Berterame, Horacio Dri y Gabriel Bonomi ? los autores del hallazgo y del artículo en cuestión ? son socios del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) Nueva especie Sus fotografías significan la incorporación formal de la una nueva especie para la ornitofauna de la provincia: el Saí Común (Conirostrum speciosum).



"El Saí Común (Conirostrum speciosum) es un pequeño tráupido endémico de Sudamérica, cuya distribución alcanza Venezuela, Surinam, Guyana, Guayana Francesa, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y norte de Argentina", se lee en el artículo publicado.



Lo curioso es que en el país, se habían observado ejemplares en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Misiones, Corrientes, y Santa Fe. Ahora, el registro permite anexar la provincia de Entre Ríos, en general, y la región de Salto Grande, en particular. Hallazgo El primer avistamiento ocurrió "el día 25 de mayo de 2016 en horas de la mañana", cuando "se observó y fotografió un ejemplar hembra de Saí Común en un bosquecillo higrófilo a orillas del embalse Salto Grande, en el departamento Concordia, al noreste de la provincia de Entre Ríos (31° 15' 46,06" S; 57° 57' 14,05"O", reza el artículo.



Según el registro, "el individuo se hallaba posado en el ápice de un Espinillo (Vachellia caven) donde permaneció durante unos pocos minutos". Pero, también, "el día 29 de mayo se volvió a avistar probablemente al mismo ejemplar en el mismo sitio, esta vez desplazándose en vuelo desde un grupo de Fumos Bravos (Solanum granuloso-leprosum) hasta el ápice de un espinillo, donde se detuvo durante unos pocos segundos".



Luego, hubo otros avistamientos, como el del "8 de junio de 2016, cuando se observó y fotografió nuevamente al mismo individuo en el mismo lugar, recorriendo ramas de espinillos y mostrándose muy inquieto con desplazamientos cortos, ágiles y acrobáticos". Según los autores, "se alimentaba de larvas o pequeños insectos".



El escrito subraya la importancia del hallazgo, dado que "la especie no cuenta con registros formales para la provincia de Entre Ríos, siendo éste el primero que marca su extensión hacia el sur sobre la selva ribereña del río Uruguay". (Diario Río Uruguay)