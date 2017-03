Científica argentina trabajará con dos galardonados del Nobel de Medicina

La física Soledad Gonzalo Cogno fue seleccionada por trabajo enfocado en el estudio del código neuronal, que seguirá desarrollando en Noruega.



Trabajará en Noruega junto a Edvard y May y Britt Moser, galardonados con el premio Nobel de Medicina en 2014 por haber hallado neuronas involucradas en el sistema de posicionamiento o "GPS interno" del cerebro.



La joven científica, que trabajará en el Instituto Kavli de Trondheim, se graduó como licenciada en Física en el IB, academia pública y gratuita de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo), donde también alcanzó el magister en Ciencias Físicas y el doctorado en Física, bajo la dirección de Inés Samengo.



Su tesis de doctorado estuvo enfocada en el estudio del código neuronal, referido a "cómo los estímulos se traducen en los impulsos eléctricos con los que se comunican las neuronas", señaló el IB.



Precisó que enfocó la tesis en el estudio de dos áreas del cerebro: el hipocampo y la corteza entorrinal, regiones que "juegan un rol muy importante en la formación de memorias y en la navegación espacial".



"Estudié cómo transmiten información las neuronas de esas regiones y cómo las señales eléctricas de las mismas están vinculadas con los procesos de orientación en el espacio", agregó la física.



Comenzó el trabajo desde un punto de vista computacional y en la segunda mitad de su doctorado agregó el análisis de datos experimentales. Luego, en agosto del año pasado, asistió a una escuela de verano en el Instituto Kavli.



"Como parte de mi visita, Edvard y May-Britt Moser me invitaron a dar una charla sobre el trabajo que hice durante la última etapa de mi doctorado. Luego de la presentación hubo un intercambio de ideas muy estimulante y a continuación, en una conversación privada, los Moser me propusieron que considerara su laboratorio para mi posdoctorado", relató.



Soledad viajará a Noruega con su marido, Iván Davidovich, físico también egresado del IB, quien trabaja en el campo de la física de partículas e igualmente buscará continuar su carrera en el país nórdico.



Los Moser alcanzaron el Nobel junto con el estadounidense John O'Keefe por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro denominado "GPS interno", que le permite "crear un mapa para orientarse y moverse en el espacio".