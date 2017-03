El desesperado pedido de una madre ante la adicción de su hijo de 16 años

Foto 1/2 Foto 2/2 Claudia Gómez ya no sabe a quién recurrir para que ayuden a su hijo

La mujer recorre los pasillos de los Tribunales de Concepción del Uruguay, para buscar ayuda de las autoridades para que se asista a su hijo de 16 años, enfermo por la adicción e involucrado en hechos delictivos, temiendo que algo le suceda si no es internado.



Con el dolor reflejado en su mirada, Claudia espera conseguir la ayuda que viene reclamando hace rato, ya que desea lo mejor para su hijo, pero nada puede hacer sola, ya que el padre "se borró literalmente y nada hace por él", dijo.



La mujer dijo con sus ojos llenos de lágrimas que ya recurrió a todos y la situación cada vez es más grave por las juntas que tiene, ya que se va a la casa de algunas personas que lo siguen llevando por mal camino.



"Estoy cansada de lidiar sola. Me la paso entregando cosas que él roba. El otro día lo sorprendieron con una bicicleta robada y que yo ya había avisado. También lleva cosas a mi casa para esconderlas. Yo como madre tengo que hacer algo ya que es terrible que siga en la droga y delinquiendo. Necesito que alguien haga algo para internarlo antes de que sea tarde y termine muerto o matando a alguien" .



Claudia dijo que pidió ayuda al COPNAF, pero no recibió respuestas y por eso acudo a Tribunales para hablar con la Defensoría, esperando que allí le puedan dar una solución o guiar para encontrarla. (03442)