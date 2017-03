WhatsApp: Vuelven los estados con texto sin fotos ni videos efímeros

Primero fue Instagram, después Facebook y hace muy poco WhatsApp. Las tres empresas se "robaron" las funciones de Snapchat e incorporaron la posibilidad de subir fotos y videos que desaparecen a las 24 horas.Sin embargo, la opción no fue un éxito en todos lados. Los usuarios de la aplicación de mensajería le bajaron el pulgar desde el principio y muchos sostenían que ya era demasiado tener las mismas funciones en todas sus aplicaciones cuando los usos entre ellas eran distintos.Así fue que WhatsApp no pudo ignorar a los usuarios y terminó anunciado nuevos cambios. La empresa informó que regresa a sus estados tradicionales. O sea que un usuario podrá volver a poner "Disponible", "Trabajando", "Batería baja" o cualquier texto decida utilizar en vez de estar poniendo fotos o videos efímeros."Hemos escuchado a nuestros usuarios que reclamaron la actualización permanente mediante un texto e integramos esta función en la configuración del perfil de la cuenta. Ahora, cada vez que se abra un nuevo chat o se vea la información de un grupo se podrá ver el estado permanente en texto de cada contacto", informó la compañía a través de un comunicado publicado por el sitio Techcrunch.Sin embargo no hay marcha atrás del todo. Los estado con fotos y videos al estilo Stories de Instagram seguirán estando disponibles para los que quieran usarlos, que quizá no son pocos en una aplicación que tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo.