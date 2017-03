Acreedores de Waigel reclamarán a Senadores por el cambio de jueza

Acreedores autoconvocados de la empresa en quiebra Miguel Waigel y Cía. S.A. se reunirán con carácter de "urgencia" hoy a las 19:30, en la Biblioteca Popular Orientación. En la oportunidad, tratarán las problemáticas por el cambio de la jueza que instruye en la causa y las obras que debe realizar la comuna para lotear los terrenos.



Al respecto, José María Puntín, vocero del grupo de acreedores autoconvocados de Waigel, explicó los temas a tratar en la reunión programada: "Por un lado nos preocupa y nos oponemos el cambio de juez del Juzgado Civil y Comercial Nº9 de Paraná, donde se tramita la causa Waigel. Se nos ha informado que el próximo martes estaría sesionando la Cámara de Senadores de la Provincia y ya otorgando las ascensiones. Estuvimos averiguando y la única impugnación para las nuevas designaciones es la que presentamos nosotros. Después de ingresado el escrito no tuvimos ninguna novedad y creímos que se había desistido, pero parece que no es así. Queremos entonces organizarnos para asistir el martes al Senado, en manifestación o para exponer nuestros verdaderos problemas. Van ocho años de juicio y se nos siguen poniendo palos en la rueda, nos estamos agotando".



"Si se cambia el juez seríamos los principales perjudicados", afirmó Puntín y agregó: "Tenemos que aprender a decir que 'No'. Tras que la justicia no es democrática, es lenta y encima aparecen estos cambios que nos perjudican. No somos los acreedores, es un país el que se está quejando de la justicia".



Por otra parte, el vocero comentó que también definirán la modalidad en que le harán llegar a las autoridades municipales sus exigencias, respecto de las obras que se realizan en el loteo de Pte. Illia y Liniers. "Queremos que se termine de una vez por todas la infraestructura de los loteos, porque necesitamos que eso se remate de una vez por todas. Se nos ha informado que después del producido de ese remate habría una nueva distribución de fondos para los acreedores. Necesitamos entonces que agilicen la conclusión de las obras y en especial de esa casita para el transformador que parece que no se termina nunca".



"Decidiremos si haremos una nota o una marcha hasta la Municipalidad", dijo Puntín, al tiempo que explicó: "Los martilleros se han quejado de que necesitan el loteo terminado para proceder al remate, que ya está autorizado. La Municipalidad no está actuando gratis, se cobró 12 lotes para hacer esa infraestructura y no puede demorarse toda una vida para hacer las cosas".



Finalmente, el acreedor sostuvo que habrá otros ítems más para tratar en la reunión de este viernes y comentó: "He sido llamado a atestiguar en varias causas por recuperación de bienes. En el año ya he ido a tres audiencias y me han notificado para otras tres más. Tenemos que aprovechar el movimiento que están teniendo los expedientes, porque sino sigue falleciendo gente sin poder resolver esta situación", concluyó. (FM Estación Plus 94.3)