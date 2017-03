La Fábrica Argentina de Aviones producirá tres nuevas unidades

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) comenzará este año la producción de tres unidades de entrenamiento avanzado Pampa III, además de completar y remotorizar otras cinco naves Pampa, modernizar dos Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Argentina y un P-3 Orion de la Armada.



Estos objetivos fueron anunciados hoy, junto a la búsqueda de nuevos contratos dentro del proyecto del avión de transporte KC-390 de la aeronáutica estatal brasileña Embraer, en el que la FAdeA ya es socia como proveedor de componentes.



En ese marco, las autoridades de FAdeA presentaron su informe anual de gestión en el que, junto a estos proyectos, destacaron la reducción de más de un 90 por ciento del déficit de la empresa.



El informe presentado a la prensa sostiene que la empresa aeronáutica argentina finalizó el año pasado con un saneamiento patrimonial, producto de una capitalización por 1.700 millones de pesos con el Estado Nacional y una reducción de 92,3 por ciento del déficit de 1.569 millones registrado en 2015.



Este ordenamiento de sus cuentas se basó en un recorte de 327,6 millones de pesos en gastos y la renegociación de contratos con proveedores, así como un ahorro de 326,4 millones de pesos en costos laborales, por un redimensionamiento de la dotación, y la venta de servicios de mantenimiento a la FAA y a Presidencia de la Nación.



El presidente de FAdeA, Ercole Felippa, indicó: "La fuerte reducción del déficit y el saneamiento patrimonial logrados constituyen una plataforma de lanzamiento clave para la reactivación que prevemos para este año, ya que partimos de una estructura más flexible y competitiva para alcanzar un posicionamiento en el mercado aeronáutico regional".



Felippa, que el próximo 7 de abril cumplirá su primer año al frente de la empresa, consideró que en 2017 se pondrá el foco en la fabricación de unidades terminadas, como los Pampa III, y en la confección de aeropartes y piezas para la integración del KC-390 de Embraer.



El directivo también destacó la importancia otras unidades de negocio como Servicios e Ingeniería y Mantenimiento, donde se espera completar y remotorizar cinco aviones Pampa II; la reparación y mantenimiento preventivo de tres Fokker F-28 y tres Pampa II, y la modernización de tres Hércules C-130 y un P-3 Orion, entre otros proyectos.



En referencia a los tres Pampa III que se fabrican en Córdoba, Felippa apuntó: "Si van a salir tres aviones este año no es un hecho menor. Cuando esté la cadena logística aceitada, obviamente que puede salir un avión cada 35 días".



El funcionario destacó que hubo una reducción de personal, y que de los 1.600 empleados que había a principios de 2016, en este momento hay activos 1.196; ya que casi una cuarta parte se acogió a planes de retiro voluntario, jubilaciones y desvinculaciones por diversos motivos.



"Hay despedidos con justa causa como en cualquier otra organización cuando hay gente que no cumple con las expectativas de la empresa, aunque los despedidos fueron muy pocos si uno ve la representación", dijo Felippa.



El funcionario reconoció que en los próximos meses se pueden llegar a registrar más desvinculaciones: "Tenemos que tener una dotación en función a la actividad, y ahora estamos levemente excedidos", dijo.



"Fadea como industria tiene un enorme potencial, estamos cerrando contratos que nosotros probablemente no veamos los resultados, pero serán de gran aporte para los próximos 15 o 20 años", destacó.



Fadea tiene como principal cliente a la Fuerza Aérea Argentina, y está trabajando para potenciar sus trabajos con Presidencia de la Nación, Embraer, Conae, Armada Argentina e Invap, mientras se buscan nuevos clientes, que podrían ser fuerzas aéreas extranjeras, con quienes los directivos de la firma local mantendrán reuniones en las próximas semanas.