Foto: En Villa Carlos Paz, el lago San Roque se tiñó de verde Crédito: La Voz del Interior

Para los habitantes de Villa Carlos Paz ya es algo casi común: una imagen que con el paso de los años se ha naturalizado. Pero para los visitantes de esta ciudad turística, que el lago San Roque luzca tapizado de verde y parezca un campo de golf sigue siendo una postal que asombra e inquieta.



Con la llegada del otoño, el fin de la época de lluvias y de las crecidas provocan que las algas se acumulen en algunos sectores del lago. El área costera sobre Villa Carlos es, una vez más, una de las más afectadas.



Las autoridades municipales aseguran que esta semana alertaron a Recursos Hídricos de la Provincia. La proliferación de algas parece sin solución, al menos -según casi todas las investigaciones y diagnósticos realizados- mientras la mayor parte de las poblaciones de la cuenca hídrica siga sin contar con redes de cloacas adecuadamente tratadas.



Con las algas llegan además, cada otoño, el mal olor y hasta la mortandad de peces, aspectos que hasta ahora no fueron reportadas este año.



Liliana Bina, directora de Desarrollo Urbano Ambiental del municipio, sostuvo que lo que apareció en el San Roque "son las afloraciones de algas de todos los años", y marcó que aguardan que la Provincia realice los análisis del agua para confirmarlo.



Bina apuntó que la conjunción de la temperatura y de la humedad, y el menor caudal que aportan los ríos fuera del verano potencian la proliferación de algas. Pero son los nutrientes (fósforos y nitratos) que dejan las cloacas no tratadas los que las alimentan y "engordan" su desarrollo.



En sucesivos análisis realizados en el embalse desde hace décadas se informó sobre la presencia de algas verdeazuladas que producen la falta de oxígeno en el San Roque. Su excesiva presencia revela el estado de eutrofización (deterioro ambiental) del lago.



Carlos Paz, por caso, tiene una planta modelo de cloacas inaugurada en 2007, pero sólo el 30 por ciento de su población está conectada a la red. La mayoría de las localidades de la región ligadas a los ríos que nutren el lago no tiene ni un metro de redes cloacales. La Provincia volvió a prometer obras de saneamiento en algunas áreas de esta cuenca hídrica. Mientras días atrás, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, refrendó un convenio con el Gobierno de Córdoba para aportar a proyectos de descontaminación del San Roque.



Juan Carlos Paesani, de la local Ong Funeat (Fundación Educación, Ambiente y Trabajo), aseguró que desde la década de 1960 no hay una política hídrica. "Mientras no haya una política de Estado en este sentido van a seguir estos fenómenos, indicativos de que ocurren cosas graves en el embalse, que es el espejo donde se muestra el estado de la cuenca".



Un amparo ambiental presentado en 2013 a la Justicia por el abogado local Bernardo Cervi terminó obligando a que la Provincia y los municipios conformaran un Comité de Cuenca regional. Se acordó allí en el último año una serie de planes y de obras, pero estas no han sido hasta ahora ejecutadas.



Otra cosechadora de plantas acuáticas

La Provincia destinó al San Roque una nueva máquina cosechadora de plantas acuáticas. Es similar, pero de mayor envergadura, a la que se utiliza desde hace unos años. Pero no sirve para recoger algas sino para plantas, de mayor volumen, que también suelen poblar el lago.