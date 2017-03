Acentúan los controles en los ingresos a boliches en Crespo

Crespo tiene "la noche" organizada en términos de legislación y aplicación. Así, cada fin de semana, agentes de tránsito, personal de la Guardia Urbana y la policía de la ciudad, controlan el ingreso de los jóvenes a los locales bailables. Sin embargo, éstos reaccionan violentamente al prohibírseles la entrada cuando el boliche colma su capacidad.



Diba tiene capacidad para 670 personas, de acuerdo al relevamiento que hizo el ingeniero al momento de la habilitación. Los inspectores están instruidos para que sólo ingrese esa cantidad.



"A las 1:50 del domingo, el boliche ya tenía colmada su capacidad establecida. Habían quedado entre 30 a 40 personas afuera, que insistieron en querer entrar, pero el inspector cumplió con la directiva y no los dejó ingresar. A raíz de ello, comenzaron a proferir gritos e insultos, a provocar desorden en la vereda, algunos estaban ya un poco alcoholizados y se resistían a aceptar esta disposición, por lo que la situación fue controlada por la policía, que llegó inmediatamente, porque el patrullero estaba en la esquina. No pasó a mayores, pero se armó cierto conflicto", rememoró el director de Prevención y Seguridad Urbana de Crespo, Sergio Schneider.



Poniendo en contexto la situación, Schneider explicó: "En Crespo ahora hay una ordenanza que establece que el horario de ingreso al boliche es hasta las 2:00 de la mañana y el cierre a las 6:00. Estos horarios fueron establecidos porque los jóvenes estaban acostumbrados a llegar a cualquier hora, entonces el cierre se prolongaba bastante, ya que quien accedía a bailar a las 5:00 no se quería ir apenas una hora después. Esa normativa se está llevando a cabo en la práctica, los asistentes se están acostumbrando en forma paulatina y hemos sido elásticos en algunas circunstancias donde han quedado 4 ó 5 y aún hay capacidad en el interior, entonces flexibilizamos 10 minutos más y permitimos el acceso, como para que no queden dando vueltas por las calles".



La temática concierne a un actor más, que son los organizadores. "El dueño del boliche argumentó que hay una nueva ordenanza que lo habilita para tener más gente", dijo Schneider al dar cuenta de la postura del propietario del local bailable y agregó: "Voy a pedir que haya una nueva inspección del espacio por parte del Ingeniero en Seguridad y de esa manera, este viernes se establecerá la capacidad para permitir el ingreso. En cualquier caso mantendremos los controles con el cuenta-ganado, para establecer el público presente. La idea es que todos puedan divertirse, pasarla bien, pero como está establecido. No queremos que tengan que viajar a otros pueblos vecinos para ir al boliche, porque durante muchos años estuvimos lamentando accidentes en el regreso de nuestros jóvenes. La intención es que se queden en Crespo, pero en condiciones de seguridad y eso conlleva respetar las normas. Sino después cuando pasan los inconvenientes y hasta tragedias, nadie es responsable".



La reacción del grupo al que se le impidió el ingreso este fin de semana no sería un hecho aislado, sino que el reprochable comportamiento se presenta de manera recurrente, por lo que las autoridades no descartan tener que adoptar medidas más rigurosas. En tal sentido, el director de Prevención y Seguridad Urbana indicó: "Hace un par de domingos atrás, un grupo de jóvenes maltrataron al inspector, fue una situación difícil de afrontar y también se terminó pidiendo la colaboración policial. Se exacerbaron porque eran las 2:30, estaban evidentemente alcoholizados y por ambos motivos no se los dejó ingresar. Los jóvenes deben tener su oportunidad de divertirse, pero la deben saber aprovechar, sino tendremos que llegar a la instancia de darle intervención a la policía, trasladarlos demorados hasta la comisaría y que queden a disposición de los padres hasta la hora que éstos los busquen. Creo que con la colaboración de todos, se puede evitar".



También resulta dable destacar, que a la desaprensión a las normas y las autoridades, se le suma la intolerancia que surge como efecto del consumo de alcohol: "Lamentablemente el alcohol está provocando todas estas situaciones innecesarias. Se generan episodios violentos, momentos desagradables, que es muy triste y vergonzoso que pase". (FM Estación Plus 94.3)