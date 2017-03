Joven skater entrerriano tiene su propio modelo de zapatillas

Tomás está en el último año de la escuela secundaria en la ENET Nº2 de la ciudad de Gualeguaychú y reparte sus días entre el estudio y el skate. Con el respaldo de Pura Vida skateshop, Retta Argentina y Pato Tablas, como sponsor de sus carreras el joven skater publicó en una de sus redes sociales las nuevas zapatillas que llevan el nombre de "Tomi Kallsten"."Lo de las zapatillas surge por medio de una de las marcas que me apoya, que me hacen el contacto con Retta que es un emprendimiento que hace zapatillas en Buenos Aires", contó. "Estaban buscando corredores que representen su marca arriba del skate y después de ver unos vídeos míos, se pusieron en contacto y sin conocerme empezó a darme su producto", añadió.Källsten expresa que luego de un tiempo, le proponen sacar un modelo propio, "yo no me sentía al nivel de tener un modelo de zapatillas y al principio realmente no le di mucha atención", y agregó "luego de uno o dos meses de la propuesta me llaman para decirme que el modelo estaba listo y que piense un nombre".Así surgió el modelo "Tomi Kallsten". "Tengo sentimientos encontrados, aún no caigo, pero por otro lado lo tomé también como un reconocimiento a lo que hago", dijo Tomás y agregó: "Hace más de una semana que el catálogo está listo pero no me animaba a hacerlo público, y a anunciarlo, no me sentía a la altura, pero ya es un hecho así que lo tuve que hacer".El joven skater hace seis años que anda arriba de una tabla, y eso lo ha llevado a recorrer distintas ciudades del país como Santa Fé, Córdoba, entre otras, "estoy siempre moviéndome a donde haya competencias para conocer otras pistas y también poder filmar en otros lugares lo que hago", comentó.De acuerdo a su futuro, contó que "sé que el skate no puede estar fuera de mi vida, es una pasión, una forma de vida", y añadió "mi idea al terminar la escuela es estudiar algo donde pueda aplicarlo en el skate, que se complementen, que puede ser producción de fotos o vídeos, pero algo que me mantenga en el ambiente". (El Día)