Aparecieron extraños círculos en un campo y hablan de la presencia de Ovnis

El intendente de Carmen de Areco, Marcelo Skansi, aseguró en declaraciones a C5N que ante la imposibilidad de comprender el fenómeno, se volvió creíble la versión de un vecino de 93 años, que se podría comunicar con seres de otro planeta.Medios locales informaron que se convocó a Andrea Pérez Simondini, Presidenta de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA), quien tomó muestras del pasto para ser enviadas a la Facultad de Agronomía de la UBA y así determinar si el color amarillento es resultado de productos químicos, o si la teoría de la presencia extraterrestre cobra sentido.La especialista consideró, en base a un estudio preliminar, que las manifestaciones en el predio "poseen algunos patrones que encuadran dentro del fenómeno Ovni"."Es casi imposible que un elemento químico o una herramienta pueda dejar una huella tan perfecta", indicaron los demás especialistas."Yo estaba en un casamiento y me enteré de una foto que estaba circulando sobre un supuesto fenómeno extraño en la pista del Aeroclub. Cuando me acerqué hasta el lugar, había llegado gente de Buenos Aires que se interesa en este tema de fenómenos inexplicables y me quedé con ellos mirando como tomaban medidas y sacaban algunas muestras del suelo", contó Skansi al portal La Noticia 1."Lo primero que se hace en estos casos es descartar que sea algo producto de la acción del ser humano. A los científicos les llamó mucho la atención la asimetría y la perfección que tienen las figuras, que tienen un grado de precisión importante. Las muestras serán analizadas y con los resultados nos van a informar si se trató de algún químico o de algo que todavía no tiene explicación", precisó el Intendente.