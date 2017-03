Forman una red nacional para la donación de pelucas oncológicas

Lourdes Guiretti es cordobesa y junto a Daniela Mangini de Baradero, provincia de Buenos Aires, administran el Facebook Doná Cabello - Argentina "en sus tiempos libres". El objetivo es despertar el interés de crear nuevas instituciones que se dediquen a la confección y donación de pelucas oncológicas en todo el país.Guiretti comentó al diariocómo nació la iniciativa de nuclear, en una sola red social, las múltiples plataformas encargadas de realizar esta tarea solidaria y manifestó que, entre las solicitudes de asesoramiento y guía, estaba la de una chica de Corrientes quien les comunicó su interés de crear un espacio así en la Provincia."Doná cabello" replica en Argentina un fenómeno que "sucede en otras partes del mundo", donde "la donación de cabello es culturalmente incluida como está en nuestro país la donación de sangre", explica Lourdes. Y aunque es una práctica relativamente nueva en el país, en San Juan la fundación Fundame venía recibiendo donación de cabello desde hace tiempo.Por distintas situaciones, Daniela, la otra administradora de la página, llega a esta organización y se interioriza de la actividad que llevan a cabo. Luego de varios encuentros y con la información recabada, decide crear la página y suma a Lourdes, ambas integrantes activas de "Pelucas Solidarias Baradero".Por lo tanto, "Doná cabello", no es una fundación en sí misma, sino que su tarea es "alivianar el de las fundaciones en relación a las redes sociales y las cientos de consultas que le surgen a aquellas personas que quieren colaborar" y también a "quienes están necesitados de una peluca", explica Guiretti.Responden las consultas que llegan por mensaje privado o por comentarios en la página, republican en la página las actividades que van surgiendo en las distintas fundaciones e informan sobre campañas para la donación de cabello, explica Lourdes y aclara "siempre teniendo en cuenta y asegurándonos que el uso de lo donado tiene el fin de ayudar al otro sin generar ningún cargo".Esto debido a que "en Argentina el tema del cabello es un gran negocio para ciertas personas y no queremos que haya ninguna mala información sobre el fin del cabello donado, por eso nos preocupamos en la transparencia de las campañas y de los lugares que informamos que trabajan con la confección de pelucas".El motivo de la elaboración de pelucas artesanales responde, en primera medida a un fin altruista y luego a uno económico. "Las pelucas tienen alto costo para comprarlas y muchas personas no pueden acceder a ellas", manifiesta Lourdes. Una rápida consulta por mercados virtuales arrojó precios que van desde 400 a 2.500 pesos. Las de pelo natural, por supuesto, las más caras, lo que justifica la importancia de la confección solidaria.Tanto mujeres como hombres con largas cabelleras pueden animarse a un cambio y donar su pelo.Si bien cada institución tiene sus procedimientos, en reglas generales:- Trenzar el pelo o unirlo con varias ligas en una colita, para que no se suelte, y cortar por la base.- Debe estar seco al momento de ser cortado, para que no se deteriore.-Puede estar teñido o en capas, y hasta decolorado. Todo pelo sirve.-Debe medir más de 20 cm. para que se pueda aprovechar.-Una vez cortado, envolverlo en una servilleta de papel y guardarlo en una bolsa tipo Ziploc, para garantizar su correcta conservación.Sugieren que para el envío se lo coloque dentro de una cajita o sobre grueso de cartón, "para evitar que durante el camino se aplaste".Es importante "conservar el N° de envío que extiende el correo, y a través de la página web del mismo correo chequear si el sobre ya llegó. Luego, desde la página publicamos cada vez que una ONG difunde lo recibido", aunque esto no siempre sucede ya que "en algunas fundaciones son muy pocas las personas que trabajan y el tiempo no les alcanza".Como cierre Guiretti recalca la función de la página: "Que la gente conozca y sepa que el cabello que se corta sirve para sacar sonrisas a otras personas" y reflexiona: "¿Cuánta gente hay que se corta el pelo y lo tira? ¿Y cuánta gente se encierra en su casa por no poder acceder a una peluca profesional?".