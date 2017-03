Analizan volver a ampliar la cantidad de noches de carnaval en Gualeguaychú

La temporada turística no fue buena. Más allá de la bocanada de aire que significó el fin de semana largo de carnaval, en el que el corsódromo estuvo a pleno sábado y domingo, el mal clima y la crisis económica generalizada fueron algunos de los factoras preponderantes que atentaron contra el verano gualeguaychuense.



Desde la Comisión del Carnaval, su presidente José El Kozah realizó un balance de la temporada 2017. "Desde lo económico no fue una de las mejores temporadas, por una situación climática. Tuvimos tres noches complicadas, y dos semanas con amenaza de lluvia, que hicieron que no viniera la gente que esperábamos", expresó.



"Indudablemente, económicamente (la temporada) fue como para que los clubes salvaran los gastos que se habían invertido en las comparsas (aproximadamente 6 millones de pesos). Por suerte, no hubo pérdidas, pero las instituciones quedan muy ajustadas. En enero pintaba un Carnaval muy bueno, pero el clima nos jugó una mala pasada", lamentó.



Que las comparsas no hayan generado excedentes significa que los clubes participantes no dispondrán, como en otros años anteriores, de dinero para invertir en, por ejemplo, obras de infraestructura en sus dependencias.



Todo sigue igual



Una de las alternativas para achicar el riesgo de inversión que asumen las comparsas/clubes que participan del Carnaval del País, que circuló con más fuerza durante las últimas semanas, fue la posibilidad de volver al viejo esquema de cinco competidoras. Sobre el tema, El Kozah desestimó cualquier tipo de cambio y confirmó que serán tres (Ará Yeví, del Tiro Federal; Papelitos, de Juventud Unida, y O' Bahía, del Club Pescadores) las comparsas en 2018.



"Se estableció que sigua este formato. Si se aprueba, el cambio sería para 2019, pero tampoco hay nada definido por el momento", explicó. Aunque aclaró que "siempre las puertas están abiertas para nuevos cambios".



¿Vuelven las diez noches?



Este año se modificó el clásico programa de diez noches por uno de ocho. Lo que, como el espectáculo en su totalidad, se vio fuertemente afectado por el mal clima y las lluvias. Al respecto, el presidente de la Comisión del Carnaval manifestó su posición. "Personalmente, creo que ocho son pocas noches. Venimos de diez, e inclusive antes había muchas más, porque el carnaval era sábado y domingo. Las necesita el carnaval para desquitar la inversión", indicó, y adelantó que a partir de abril, ya con el nuevo presidente de la Comisión en funciones (aunque no está confirmado, sería Cristian Lonardi de Juventud Unida), se pondrán a trabajar en este y otros aspectos, de cara a la próxima edición del espectáculo.

