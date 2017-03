Piden ayuda para familia de niño internado en el hospital San Roque

Nachito es oriundo de Concepción del Uruguay, tiene tan solo cuatro meses de vida y actualmente se encuentra internado en el hospital San Roque de Paraná, donde recibe tratamiento por serios problemas de salud y necesita la ayuda de todos.



Este bebé, está acompañado por sus padres Damián Larrea y Florencia Pereyra, que desde hace dos semanas aproximadamente, no lo dejan un segundo.



Respecto a su salud, el parte médico del pasado lunes, arrojó disgenesia del cuerpo calloso no tan desarrollado y uno de los ventrículos dilatados, lo que genera convulsiones. Permanece actualmente con respiración asistida, ya que, al convulsionar no se oxigena debidamente el cerebro.



Los padres de Nachito ya recibieron la notificación de que mínimamente, estarán internados 20 días más, mientras aguardan respuesta del Garrahan. El pasado domingo le suspendieron la medicación, para poder realizarle más estudios y determinar si es un derrame o es metabólico, por lo que se complica el cuadro al ser más recurrentes las convulsiones.



El matrimonio Larrea, además tiene otros dos hijos menores y no cuenta con recursos económicos para afrontar esta situación, dado que Damián es empleado de comercio. Su estadía en Paraná les demanda numerosos gastos fuera de los que el tratamiento lleva.



Es así que no solo la incertidumbre y la angustia por el problema de salud del bebé los está agobiando, sino el hecho de tener que dejar a sus otros hijos a cuidado de familiares y el ahogo económico que todo esto les representa con viajes constantes, alojamiento y comidas.



Por esta razón, conocidos de la familia se pusieron al frente de una campaña.



Los organizadores explicaron que se puede colaborar con dinero; leche "Sancor bebé 1" y pañales tamaño "G", contándose actualmente con una urna en el local comercial de "RD deportes" (Rocamora y Congreso de Tucumán ? Peatonal), de la ciudad de Concepción del Uruguay.



Paralelamente, los papis de Nachito gestionaron una cuenta bancaria solidaria, para que la población pueda contribuir con lo que considere posible para ayudarlos, la que estaría habilitada este miércoles y que se dará inmediatamente a conocer).



A esto se pidió se sumen los rezos, para que el pequeño se recupere satisfactoriamente y vuelva junto a sus hermanitos en Concepción del Uruguay.



Definición

Disgenesia: Desarrollo defectuoso de una parte del cuerpo durante la vida intrauterina que es causa de malformaciones.

Fuente: 03442