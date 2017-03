Recital del Indio: Terminó el rastrillaje y confirman que no hay más muertos

Tres días después del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, confirmó hace instantes que el rastrillaje realizado hoy dio negativo. No hay más muertos en la ciudad.



"Hicimos este rastrillaje con más de 500 hombres durante todo el día y van a quedar equipos acá y en pueblos alrededores hasta que se encuentre la última persona", afirmó Ritondo. También sostuvo que "no ha hablado con la gobernadora (María Eugenia Vidal) sobre las responsabilidades políticas" del intendente de Cambiemos, Ezequiel Galli.



Ritondo encabezó más temprano el megaoperativo de ratrillaje en el predio La Colmena y zonas aledañas. El multitudinario show del ex líder de Los Redonditos de Ricota tuvo lugar la noche del sábado y terminó con el trágico saldo de al menos dos muertos y varios heridos. Esta mañana, el fiscal general de Azul afirmó que podrían ser más los muertos como resultado del desbordado show, que reunió a entre 350 mil y 500 mil personas.



Esta mañana el ministro de Seguridad informó que oficialmente tenían a dos personas que aún no habían aparecido. Hasta el momento recibieron entre ayer y hoy seis denuncias formales. Y este mediodía esas seis personas ya habían podido ser localizadas.



Del operativo iniciado esta mañana en le predio La Colmena participan unos 500 efectivos policiales, compuestos por personal del cuerpo de caballería, buzos tácticos, gomones, patrulleros y dos helicópteros. Ritondo llegó ayer a Olavarría, donde se reunió con la fiscal Susana Alonso y con el intendente Ezequiel Galli para coordinar las acciones de búsqueda de las personas que permanecen extraviadas y pidió a los familiares que por redes sociales iniciaron búsquedas, que formalicen la denuncia en la comisaría más cercana "para activar los protocolos de búsqueda".



Esta mañana los rastrillajes comenzaron en el predio y se extienden también hasta la zona rural y en los arroyos cercanos al predio para intentar dar con las personas que aún están siendo buscadas.



Ritondo dijo ayer que en el marco del operativo se buscó también en las morgues de Olavarría y de partidos cercanos por la aparición de cuerpos y el resultado fue negativo.



"Necesitamos saber a quiénes estamos buscando", destacó el ministro, quien detalló que "hay entre 70 y 80 personas alojadas en campings y hoteles, sabemos que hay versiones que indican que hay más personas fallecidas por eso queremos agotar los recursos para confirmar o no esa posibilidad". Esta mañana, el fiscal general de Azul dijo: "No descartamos que haya más muertos", algo que hasta el momento había sido desestimado.



"El municipio habilitó el predio para 150.000 personas y la cantidad de policías que había era la correcta para esa cifra", afirmó Ritondo y remarcó que enviaron 200 policías más que para el operativo que se dispuso en ocasión del recital del Indio Solari en Tandil.



"Si la productora mintió en su declaración van a estar en problemas", aseguró Ritondo y destacó que era imposible organizar la llegada de refuerzos -que podían arribar desde Mar del Plata o desde las patrullas rurales- "a partir de las 21 cuando ya había mucha gente adentro del predio".



Indicó que "las responsabilidades penales y civiles son de la productora" y aseguró que "sólo hubo denuncias formales de dos robos fuera del predio y las cuatro personas ya están detenidas".



Además puntualizó que "mi mayor temor era la desconcentración" y aseguró que "se previeron operativos viales", pero indicó que "todo se descontroló a partir de que hubo una cifra superior a la que la productora declaró previamente" .



Durante el concierto dos personas murieron y hoy otras cinco seguían recuperándose de sus heridas, mientras al menos nueve personas extraviadas eran buscadas por sus familiares.