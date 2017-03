Reconstruyen viviendas afectadas por el alud en Tilcara

El número de casas afectadas por el alud inicialmente era de 150 aproximadamente, pero esa cantidad se ha superado de acuerdo a un relevamiento que se dio a conocer este lunes en Tilcara el Comité Operaciones de Emergencia (COE) que funciona en esa localidad ubicada en la quebrada de Humahuaca.



De las 218 las viviendas afectadas por el alud, al menos 9 en principio serían derrumbadas completamente, y otras 18 casas tendrían derrumbes parciales.



Entre las casas afectadas se encuentran aquellas que recibieron el impacto del barro y que puede haber desestabilizado la estructura, se llenaron de sedimento o porque les ingresó agua.



De ese total, 162 requieren de materiales de construcción para poder reparar los daños, por lo que el gobierno está diseñando como se canalizará la asistencia.



"Estamos trabajando para recuperar los lugares más castigados por el barro, por las piedras y por el agua, no solo las calles sino muchas casas quedaron con daños importantes que necesitan de reparaciones", dijo a Télam el intendente de Tilcara, Ricardo Romero.



Con el revelamiento a cargo de la Dirección Provincial de Arquitectura se podrá observar qué casas tienen riesgo de derrumbe, para poder plantear una solución pronta y que los habitantes no corran riesgos.



Romero señaló que hay lugares donde la situación "es muy crítica", pero "estamos charlando con los vecinos que son de familias muy carenciadas y hay que resolver cada problemática?que presentan".



El intendente señaló que se sigue recorriendo los lugares que sufrieron las consecuencias del alud, especialmente en las partes altas de Tilcara ya que buscan conocer la situación de cada familia, "casa por casa" y buscando "dialogar con la gente, ya que hay quienes se niegan a abandonar el lugar".



En ese sentido, se conoció hoy que, el juez de Paz de Tilcara procederá al desalojo de 9 familias en la zona la Falda, que se encuentran en estado crítico.



Romero sostuvo que las consecuencias del alud podría haber sido "mucho menor" si se hubieran realizado las obras necesarias para proteger a los pobladores.



"Estamos lamentando ahora esto, pero fue por falta de la planificación de obras públicas y de los trabajos hídricos que no se hicieron", afirmó.



Por su parte, el COE informó hoy que continuaron los trabajos en las calles más críticas como la Alberro y Jujuy, como así también en el Barrio Mataderos donde los camiones y maquinarias sustrajeron material (piedra y tierra) que dejó la bajada.



Del mismo modo trabaja en el vallado con el Ministerio de Infraestructura y Gasnor para delimitar la zona segura, y poder realizar los trabajos correspondientes.



En tanto, en la entrada de esta localidad a la altura de la estación de servicio YPF se realizan controles viales por amontonamiento de vehículos pesados.



Asimismo, el COE informó que hay 9 familias evacuadas con un total de 32 personas que se encuentran durmiendo en los centros de evacuados.



Por otra parte, a través del Ministerio de Salud se hizo entrega de pastillas potabilizadoras a las instituciones para ser repartidas a las zonas afectadas y se está vacunando, no solo a los damnificados, sino a todo el personal que trabaja y colabora contra la Hepatitis A y la Gripe A.