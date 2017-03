Escándalo: un intendente repartió mochilas con dibujos de plantas de marihuana

Las mochilas que repartía el intendente tienen un logo que es un ojo que se ve con su pupila dilatada, rodeado de hojas de cannabis y es idéntico al que utiliza la banda Viejas Locas, que lidera Pity Alvarez.



Las mochilas fueron repartidas en el interior del departamento Choya por Luis Lecuona y su secretario de Gobierno, Aníbal Padula, en las escuelas 1079 del barrio Las Violetas (Frías), el jardín Escuela N° 30 barrio Rivadavia en el departamento Choya, escuela 130 El Desmonte (departamento Choya), entre otras, y se repartieron aproximadamente 500, que luego debieron ser "rastreadas" y las mandaron a retirar, según dijo el intendente a Clarín.



Las redes sociales en este pueblo del oeste santiagueño rápidamente se inundaron de mensajes de repudio y rechazo a la iniciativa del intendente Lecuona. Y hubo también muchas burlas a la ignorancia del funcionario.



Justamente, Lecuona dijo: "La verdad que estoy consternado, es algo que combatimos permanentemente, este tipo de cosas como el tráfico de drogas. Cuando me di cuenta, mandé a reemplazarlas. Le reclamé al proveedor".



"Me enteré por las redes sociales; esa partida (de mochilas) venía desde Córdoba así como está, con logos y dibujos pintados por todos lados", agregó Lecuona y admitió que es responsabilidad suya no haber controlado.



El funcionario dijo que cuando le advirtieron de las hojas de cannabis, mandó a "rastrear las mochilas, me junté con las maestras y nos pusimos a revisar. Tenemos 3.000 mochilas para entregar. Entregamos unas 500 y se han suspendido las entregas".



Al proveedor "no le compro más; esto hay que controlar, más allá de que sea un error mío", admitió y también responsabilizó a su secretario de Gobierno, Aníbal Padula, porque fue el que compró la partida de mochilas.



"Nos ha conmocionado, es un intendente que está repartiendo esto con la figura de una droga y son niños los que la reciben. Es terrible. No me di cuenta, en serio", concluyó Lecuona.