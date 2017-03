El viernes se realizará la Campaña Internacional de Detección de Glaucoma

Foto 1/2 Foto 2/2

El glaucoma es una patología que va produciendo una pérdida progresiva de la visión. En primer lugar se pierde el campo visual periférico y, por ello, la persona no es consciente del problema. La detección temprana es fundamental porque, de lo contrario, puede llevar a la ceguera.



Este viernes se llevará a cabo una campaña nacional e internacional de detección de glaucoma. En distintos puntos del país, todos podrán hacerse controles gratuitos. María José Riera, oftalmóloga y encargada del Departamento de Glaucoma del Instituto Santa Lucía de Paraná, informó a Elonce TV que atenderán de 9 a 18 con turnos, aunque también a quienes se presenten espontáneamente.



Sobre la enfermedad, indicó que "es silenciosa, no produce dolor ni malestar y generalmente las personas consultan cuando ya perdieron mucha visión y es tarde: lo que se perdió no se recupera. Por eso es muy importante la detección precoz. Con la edad aumenta el riesgo pero hay que tener en cuenta que también hay glaucoma infantil".



Si bien el daño ocasionado ya no se puede revertir, sí puede llevarse a cabo un tratamiento para detener la patología. Se pueden utilizar gotas, láser o cirugía.



"El antecedente familiar es muy importante. Hay que prestar más atención después de los 40 años principalmente. Con frecuencia la gente viene a consultar una cosa y se le detecta glaucoma de casualidad. Antes del examen hay una pequeña encuesta. Creo que hace falta concientización", dijo.



El examen oftalmológico lleva unos pocos minutos: se hace una toma de presión ocular y se evalúa el nervio óptico, para poder luego estimar un riesgo de tener o no la patología.



El Instituto Santa Lucía está ubicado en Alameda de la Federación 493. Los turnos pueden obtenerse llamando al 4233496. Elonce.com