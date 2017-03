Confirmaron la circulación del virus del zika en el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó ayer la circulación autóctona del virus del zika en dos localidades de la Argentina, una de ellas en la provincia de Formosa y la otra, en Salta.



De acuerdo con el último Boletín Integrado de Vigilancia de la cartera sanitaria, esa situación se registra en Ingeniero Juárez, en Formosa, y en Embarcación, en la provincia de Salta.



En Formosa se detectaron seis casos positivos de la enfermedad por virus del Zika ocurridos entre fines de enero y mediados de febrero, según informó esa provincia al Ministerio de Salud de la Nación. Todos los casos correspondieron a adultos, y no se registraron internaciones ni complicaciones por esta causa, y tampoco hubo casos en embarazadas.



En Salta, a su vez, la circulación del virus se vincula a un caso autóctono registrado a comienzos de febrero, y a un segundo caso relacionado con el anterior de la segunda semana de ese mes. De acuerdo con los datos oficiales, hasta el momento no se identificaron nuevos casos relacionados.



En la provincia de Buenos Aires se detectó un caso probable de zika correspondiente a una persona con residencia en el partido de Tres de Febrero, sin antecedentes de viaje, que se encuentra bajo investigación epidemiológica.



Además, con respecto al dengue, la cartera sanitaria informó que en lo que va de este año se confirmó la circulación viral autóctona en la ciudad de Formosa, con un total de 18 casos circunscriptos a un solo barrio de la Capital provincial.



No obstante, también se reportaron casos aislados confirmados sin antecedentes de viaje en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, además de casos probables.



En la Caba se confirmó un caso, y 15 probables autóctonos que se encuentran en estudio.



En la provincia de Buenos Aires, a su vez, hay también un caso confirmado en el partido de Tres de Febrero, y otros 12 casos probables bajo investigación.



En Chaco, por último, se notificaron cinco casos probables que continúan en estudio.

Fuente: La Voz del Interior