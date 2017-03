Trágico recital en Olavarría: Fiscal no descarta que haya más fallecidos

El fiscal general del departamento de Azul, Marcelo Sobrino, de quien depende la Fiscalía de Olavarría, habló sobre la investigación en curso por la muerte de dos personas en el recital que El Indio Solari brindó el sábado por la noche, al que se calcula asistieron más del doble de las personas que estaban habilitadas para hacerlo.Consultado acerca de la posibilidad de que aparezcan más personas fallecidas, el fiscal general afirmó: "No descartamos que haya más muertos, debemos seguir investigando en hospitales y morgues para buscar información sobre la posibilidad de otras personas fallecidas. Habiendo personas desaparecidas no podemos descartarlo".Por último, respecto a los responsables de lo ocurrido, el fiscal evitó dar conclusiones, habló del contrato entre la productora y el municipio de Olavarría y dijo: "No descartamos ninguna posibilidad".