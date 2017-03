Recital del Indio Solari: Reactivan rastrillaje en busca de personas perdidas

Luego de la tragedia en el recital del Indio Solari en Olavarría, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Cristian Ritondo , activó preventivamente un rastrillaje para encontrar a las personas que todavía se encuentran perdidas en Olavarría tras el recital del Indio Solari. Anoche suspendieron la búsqueda y la reactivarán por la mañana con más recursos. Dijo: "Vamos a identificar el máximo de personas que podamos en Olavarría y alrededores".Desde esta cartera provincial se solicita a quienes no tuvieron noticias de sus familiares y allegados, que se acerquen a la comisaría más cercana a su domicilio para radicar la correspondiente denuncia. Asimismo, se pusieron a disposición los recursos de la Dirección Búsqueda de Personas de este Ministerio. "Tuvimos 3661 llamadas al 911 pero ninguna de ellas formalizada pero lo necesitamos para saber a quién buscamos", dijo.Todavía quedan muchas personas sin poder regresar a sus hogares. Algunas de ellas fueron alojadas en el regimiento de Olavarría mientras que otras buscan la manera de volver, luego de que los colectivos en los que llegaron los dejaron olvidados o porque no consiguieron boletos de regreso.Aclaró que habían 1134 policías custodiando el evento: "Para la gente que vino necesitábamos el doble de policías. Lo que declaran (la productora) por puño y letra y ante la Justicia es que iba a haber 150 mil personas" si bien "dicen que hubo hasta medio millón". "El lugar estuvo habilitado para 150 mil personas", remarcó y aclaró "quienes autorizan los eventos son los municipios".Así, el ministro aclaró que se trató de un evento privado y apuntó a la productora del evento. "La admisión y la permanencia es responsabilidad absoluta y firmada por la empresa que lo hizo. La responsabilidad está compartida entre el municipio y la productora", declaró.Ritondo admitió que, como es habitual en los recitales de Solari, "la productora no quiere policía, por eso firman los contratos donde se comprometen que es la productora que llevó el evento" la que "garantiza el servicio de seguridad" y se hacen "cargo de las responsabilidad penales y civiles".