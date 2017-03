Fox y Turner son los nuevos dueños del fútbol por TV en la Argentina

Los partidos del fútbol de primera tienen nuevos dueños: Fox y Turner. Y también Torneos, que hará la producción integral. Y Cablevisión, DirecTV y Telecentro, que pondrán los encuentros en sus grillas de programación. Una verdadera unión transitoria de empresas que, desde agosto, se beneficiarán con el dinero de los suscriptores al fútbol, que dejará el modelo gratuito instalado con el Fútbol Para Todos para transformarse en Premium, todo en alta definición. A cambio le pagarán a la AFA $ 1200 millones como "garantía" y $3200 millones garantizados por año. Se firmará un convenio por cinco años, con opción a otros cinco, por lo que esta nueva asociación trascenderá al actual gobierno.



La decisión de la Comisión Audiovisual se intuía durante el fin de semana cuando se supo que el estudio Marval-O'Farrell (contratado por Fox-Turner) estudiaba los contratos. O cuando Hernán Donnari, máximo responsable de los contenidos de Fox Sports, postergó su viaje a Estados Unidos. Al mediodía de ayer, un llamado telefónico alertó a todos. Desde el piso 11 del edificio IBM, en Catalinas, donde estaban reunidos los dirigentes de la Comisión Audiovisual, convocaron a Víctor Roldán, VP de Asuntos Legales de Turner. Quince minutos más tarde, Roldán arribó a la reunión con una sonrisa. Le siguieron los principales ejecutivos de Fox, con Donnari y Felipe McGough a la cabeza. No había otras empresas. La decisión estaba tomada.



Dirigentes, abogados y hombres de negocio departieron durante más de dos horas. La carta de Televisión Satelital Codificada (TSC) en la oferta de Fox Turner fue el ancho de espadas para definir a los directivos, "pero también influyeron las correcciones que hicieron el viernes, cuando se volvieron a abrir los sobres: mejoraron en todo y aceptaron la cláusula de indexación por TNB (Tarifa Nacional Básica del abono de cable)", contó una fuente allegada a las negociaciones. Cuando los directivos de los clubes comenzaron a dejar el edificio, ya no había dudas. Ninguno quiso hablar delante de un micrófono, pero a uno de ellos se le escapó la confesión: "Si vinieron ejecutivos de una sola empresa, por algo será".



La segunda parada del día era el edificio de la AFA en la calle Viamonte. Allí se habían convocado los dirigentes de primera para hablar de la TV y definir si se jugarían los partidos de la fecha 17 como están programados (es fecha FIFA). La Comisión Audiovisual les confirmó la decisión: Fox y Turner habían ganado y se estaban resolviendo cláusulas particulares, relacionadas con la exclusividad y con la garantía del segundo año, unos $ 200 millones: las dos compañías proyectan un buen resultado económico para su sociedad con la AFA, y estiman que el número podría será aún mayor, pero pidieron la colaboración de los dirigentes para generar esos negocios. Además, Fox y Turner le garantizaron a la AFA que en cuanto comiencen a ejercer los derechos de la primera división se firmará el desistimiento del juicio de TSC contra la casa madre del fútbol argentino.



El acuerdo, que se firmará en los próximos días, establece que las dos compañías pagarán primero los $ 1200 millones (sumada a la rescisión del FPT, el dinero que pagó Torneos y el del sponsor, Axion Energy), la AFA recibirá, entonces, $ 1591 millones por los primeros seis meses del año). Y desde el primer día de agosto honrarán el nuevo contrato. Junto con Fox y Turner regresa Torneos, que hará la producción integral de los partidos. En principio, está descartado que La Corte y MediaPro colaboren en esas tareas, como trascendió en un principio.



Tampoco se resolvió si ESPN (que compitió con Fox y Turner por los derechos) tendrá algunos de los partidos menos convocantes de cada fecha. Según pudo reconstruir LA NACION, "ni siquiera se tocó el tema" en las reuniones que pulieron el convenio entre las dos empresas y la AFA, y que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Aún cuando todos las daban por ganadoras, ninguna de las dos compañías quiso celebrar antes de tiempo. "Hasta no firmar, no celebramos", dijeron en una de ellas.



La definición de la compulsa de ofertas queda ahora a expensas de la Asamblea. La Comisión Audiovisual elevará el dictamen con sus fundamentos, que deberá ser aprobado en la reunión de directivos que se celebrará del 29 de marzo, en el tercer piso del edificio de la AFA sobre la calle Viamonte. Ese mismo día, Claudio "Chiqui" Tapia será ungido como el nuevo presidente de la entidad, con mandato por cuatro años.