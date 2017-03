Piden información sobre una joven y su bebé: Desaparecieron hace 20 días

Hace tres semanas, Andrea Donadío, de 27 años, desapareció en Paraná junto a su bebé de 8 meses. Fue vista por última vez en la zona del hipermercado Walmart. Pese a la exposición realizada en sede policial por parte de sus familiares, aún no se sabe nada de la joven madre.

Desde el lunes 20 de febrero de este año, nada se sabe del paradero de Andrea ni del menor de sus hijos. La joven es madre de otros dos niños, de 4 y 7 años, que se encuentran al cuidado de su padre.

Según el relato del concubino de la mujer desaparecida, cuando él volvió a la casa que compartía con ella y sus tres hijos la tarde de ese lunes 20 de febrero, la joven y el menor de los chicos ya no estaban.

Además, siempre de acuerdo a la versión del hombre, Andrea se llevó ropa y dinero.



Familiares de Donadío hicieron una exposición en la Comisaría Quinta de Paraná. Además, el concubino de Donadío pidió en la sede policial de Minoridad, la localización del bebé de 8 meses.

"Yo no sé lo que pasó porque ella quiere mucho a sus hijos. El nene de 7 años dice que la madre y el padre se peleaban mucho", dijo la abuela de los menores.

Por el momento, nada se sabe del paradero de Andrea y su hijo menor. Por cualquier información que permita dar con el paradero de Andrea y su bebé, se solicita comunicarse con su familia al 0343-156136823, a la Comisaría Quinta (0343-4206202), al Servicio 911 o, a cualquier otra dependencia policial.