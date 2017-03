En WhatsApp se podrán borrar mensajes enviados antes de que los lean

Todo el tiempo se reinventa, pero también busca ser más rentable. WhatsApp, el servicio de mensajería por el que Facebook pagó 22.000 millones de dólares y el más usado del mundo, está probando varias novedades que se espera lleguen a la app en el corto plazo.



Estas nuevas funciones se suman a la más polémica de los últimos tiempos, los "Estados", una especie de Snapchat o Instagram Stories pero no de gente a la que no elegimos seguir, sino de contactos que tenemos y que nos tienen en la agenda. Borrar mensajes Esta es posiblemente la más esperada por los usuarios. Enviás un mensaje, ves un tilde y sabés que no tenés forma de zafar: le va a llegar al receptor. Con esta nueva función, podremos borrar el mensaje. Si la persona todavía no lo había visto, le aparecerá un aviso de "mensaje revocado". Si la lo leyó, por lo menos no tendrá pruebas de lo que dijimos... a menos que haya hecho una captura de pantalla. Publicidad Las empresas podrán ponerse en contacto directamente con nosotros, a través de perfiles oficiales. ¿Spam? Supuestamente no, pero los rumores hablan de la posibilidad de anuncios "segmentados", gracias a los datos que Facebook tienen de nosotros.



La opción menos invasiva sería que sirva como un canal de comunicación para hablar con las empresas a la hora de solicitar servicios o realizar quejas o comentarios. También podrían implementar bots como los que tiene Facebook Messenger, para responder de forma automática.



A no ilusionarse: lo más probable es que WhatsApp venda nuestros datos para que las empresas puedan mandarnos publicidad... y así empezar a generar ingresos. Compartir ubicación Te vas a juntar con un grupo, estás armando una salida o simplemente querés indicar dónde es el asado que organizaste: compartir ubicación con un grupo es la forma más práctica de que sepan exactamente dónde estamos.



¿Lo bueno? Según las pruebas, la localización estará desactivada por defecto, y habrá que "prenderla" y elegir durante cuánto tiempo queremos mostrarla, uno, dos, cinco minutos o por tiempo indeterminado.