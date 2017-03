Cómo organizar los útiles en la mochila para cuidar la salud de los chicos

Un primer y rápido consejo sería preferir la mochila con ruedas a la que cuelga en la espalda. Las complicaciones comienzan cuando los chicos se niegan a llevarla porque "es para los más chiquitos". Sin embargo, las precauciones no deben dejarse de lado, puesto que está latente el riesgo de provocar daños en la columna, más aun, teniendo en cuenta que generalmente se transportan con sobrepeso.



La traumatóloga pediátrica Mariela Cantarini dio una serie de consejos a tener en cuenta. La profesional recuerda que el niño sólo puede cargar un 10% de su peso.



Además, la mochila debe ser del tamaño de su espalda, con tiras anchas y acolchadas, con una cinta ajustable a la altura de la cintura y el ancho no debe ser superior a los hombros del estudiante.



No todo tiene que ver con el tamaño y el peso de la mochila, también la manera de organizarla va a tener su injerencia en la salud del escolar.



En este sentido, la profesional médica hizo hincapié en la importancia de organizar los objetos dentro de la mochila, acomodando las cosas más pesadas en la parte inferior, bien pegadas a la espalda, para poder distribuir correctamente el peso para no generar más peso de un lado y afectar la columna del niño.



Al ser consultada acerca de las mochilas con carro, Cantarini consideró que son más apropiadas. Sin embargo, también en este caso, no sólo depende del modelo, sino del modo de llevarla. "El niño debe llevarla hacia delante, empujando el carro, de lo contrario el esfuerzo lo hace con una sola mano y en forma inclinada, lo que provoca una lesión", aseguró.



Cantarini menciona un número que puede resultar alarmante, afirma que el 40% de los casos de dolor de espalda son provocados por las mochilas sobrecargadas.



En este sentido, entre los daños más frecuentes que provocan las mochilas pesadas, Mariela Cantarini enumeró la dorsalgia (dolor que aparece en la zona central de la espalda, en las vértebras dorsales que se encuentran entre la zona cervical y lumbar, formando la parte media de la columna vertebral); contracturas musculares; posiciones viciosas; cifosis (desviación de la columna en forma de joroba en la zona dorsal); escoliosis (desviación lateral de la columna en forma de S).



Compara: "Si en una mochila con carro se llevan cinco kilos de peso, en la mochila de espalda representan dos kilos más, debido a que se la lleva en altura y eso exige otro esfuerzo".



Ante este panorama, la médica da una sugerencia muy sencilla: que se lleven menos útiles, sólo lo que se va a utilizar en el día.



El tema está legislado

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reglamentó la Ley Nº 50, que establece que "todo aquel que fabrique, distribuya o comercialice mochilas cuyo destino fuere o pudiera ser el transporte de útiles escolares deberá adjuntar en lugar visible, la información acerca de su correcta utilización".



En la información se especificará que el peso transportado no deberá exceder el 10% del peso del niño, así como precisiones acerca de la forma correcta en que las mochilas deben ser portadas.



La infracción a las obligaciones establecidas en los artículos hará pasible a los responsables de penas de dos a 20 Unidades de Multas o en su caso, decomiso de la mercadería según la gravedad de la falta.



La autoridad de aplicación es la Subsecretaría de Industria, Comercio y Turismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, se establece que la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informará a docentes y alumnos acerca de las consecuencias del exceso de carga para la salud, y dispondrá que al inicio de cada año lectivo se proporcione a cada alumno un volante informativo conforme lo establecido en la presente Ley".



Opciones

Si la opción es portar una mochila de espalda, lo ideal es que siempre lleven puestas ambas tiras para mantener equilibrado el peso y evitar la tendencia a encorvarse.



El cuaderno o libros deben ir pegados a la espalda, así no se exige a la columna, haciendo un esfuerzo indebido de ningún costado.



La mejor opción es aquellas mochilas que tienen tiras anchas y acolchadas, ya que agarran mejor el hombro, las que tienen tiras finas pueden ejercer mayor presión.



Si en cambio, se prefiere una mochila con carro, igualmente hay que tomar recaudos. Lo ideal es que la empujen, y no que la arrastren.



Igualmente, no es recomendable sobrecargarlas, y los materiales deben ir distribuidos como en el caso de las bandoleras para evitar desequilibrios que puedan generar un mal movimiento del brazo.



Bandoleras: existen dos tipos: las cortas donde la mochila queda sobre la espalda y las largas donde la mochila queda a la altura de la cintura, en ambos casos lo ideal es que sean de tiras anchas.



En cuanto al orden del material que se debe guardar lo aconsejable es que los objetos más pesados deben ir en forma vertical y bien cerca de la espalda o cintura, para que no se produzca un desequilibrio.



Además si se debe llevar material extra, lo ideal es llevarlos en una bolsa o bolsito separado.



El peso se deberá ir cambiando, alternando el hombro sobre el que se lo va a llevar para no forzar siempre el mismo costado del cuerpo.



Maletines: es la versión remozada de los viejos portafolios. También es importante tener en cuenta que el peso máximo que los chicos pueden cargar es equivalente al 10% de su peso corporal.



Al igual que en los modelos anteriores es aconsejable que el niño vaya alternando la mano con que lo lleva, el peso sea distribuido equilibradamente, los libros y cuadernos deben ir pegados a la parte trasera del maletín, y en caso de llevar material adicional el mismo deberá ir en una bolsa aparte. (El Diario)