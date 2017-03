Nuez de la India: Bromatología de Concordia aclara que no se vende en la ciudad

En Concordia "se hicieron inspecciones en herboristerías y dietéticas y no se la encontró en esos comercios", señaló el ingeniero en Alimentos y Director de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, Rubén Argüello.



No obstante lo cual, el funcionario renovó el aviso a la población "para que no consuman este producto".

Prohibición



En contacto con Diario Río Uruguay, Arguello citó la resolución de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), donde se prohíbe la comercialización de "esta semilla".



Vale recordar que la nuez de la India es promocionada informalmente como "milagrosa" por tener supuestos efectos adelgazantes. Pero además, con propiedades para disminuir el colesterol, celulitis, las ansias por fumar, etc.



Recientemente, se informó desde el hospital Delicia Concepción Masvernat que, en la actualidad, existen al menos cuatro personas que debieron ser internadas, por problemas relacionados a la ingesta de la semilla.



Diario Río Uruguay