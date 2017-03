Comitiva encabezada por Pérez Esquivel lleva el reclamo por soberanía a Malvinas

A 35 años de la guerra de Malvinas, 14 integrantes de la Comisión por la Memoria (CPM), encabezada por el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el padre "Pepe" Di Paola y el integrante del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) Ernesto Alonso, visitarán las Islas Malvinas, entre el 11 y el 18 de marzo, con una agenda de actividades enmarcada en "la lucha por los derechos humanos, la paz y la justicia".



La comitiva realizará un recorrido por el cementerio de Darwin, con el objetivo de fortalecer la demanda de identificación de las tumbas de los combatientes argentinos enterrados como NN, a través de la acción comunitaria que realizará este año la Cruz Roja Internacional, que cuenta con el apoyo del gobierno argentino y británico.



"A partir de junio se va a identificar a los 123 combatientes enterrados bajo la denominación ´soldado sólo conocido por Dios´. Esperemos que los pueblos también sepan quiénes cayeron en esa guerra de la que se cumple 35 años. Una guerra absurda que no la quiso el pueblo argentino sino una dictadura militar", sostuvo Pérez Esquivel a la prensa desde el Aeroparque Jorge Newbery, minutos antes de partir a Río Gallegos, escala previa a Malvinas.



Según un comunicado de la CPM, también tienen entre sus intenciones, denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los soldados argentinos por parte de sus altos mandos. "Estos hechos todavía no han encontrado eco en la Justicia, pese a las pruebas contundentes que permiten juzgar y condenar estos crímenes de lesa humanidad", remarca el documento.



Asimismo, buscarán repudiar "la militarización de la región luego de la guerra, a través de la base militar británica en las Islas que viola la Asamblea General de las Naciones Unidas (41/11) y que declara al Atlántico Sur como zona de paz y Cooperación". "El reclamo de la soberanía frente a la ocupación de Gran Bretaña y la descolonización del territorio se ha tornado un tema relevante para los argentinos y para los pueblos de Latinoamérica que tenemos derecho a vivir en paz", detalla el texto.

Reclamo por la soberanía



"Hay una historia, una identidad de que incluso la plataforma marítima que determina la ONU es territorio argentino. Es un territorio ocupado colonialmente por Gran Bretaña", destacó Pérez Esquivel a tiempo que agregó: "Los isleños son 1200 de 3500 habitantes que tiene Malvinas. Hay muchos asiáticos, chilenos y de otros países. Por supuesto que hay que respetar los derechos de los isleños por eso nosotros vamos a tratar de abrir un diálogo para profundizar nuestro reclamo".



A su turno, Nora Cortiñas, de 87 años, quien se convertirá en la primera Madre de Plaza de Mayo en pisar suelo malvinense, dijo: "Las islas Malvinas son nuestras. En la época de la guerra una madre fue a la plaza con un cartelito que decía las islas Malvinas son nuestras y los desaparecidos también".



Consultada sobre su expectativa respecto al viaje remarcó: "Quiero compartir la historia de los chicos caídos, nuestros y de Inglaterra. Después quiero volver y poder estar con los familiares de las víctimas habiendo reivindicado a estos jóvenes que fueron a una guerra no querida, como nosotras reivindicamos a nuestros hijos detenidos y desaparecidos".



Sin embargo, antes de su llegada a las Islas, el Gobierno de Malvinas les hizo una advertencia a los integrantes de la Comisión por la Memoria a través de una carta que publicó en el semanario Penguin News, en la que se les recordó "no pasar por alto" o "subestimar" su derecho a la "autodeterminación.





En otro orden, Ernesto Alonso, dijo a ámbito.com que la Comisión por la Memoria tuvo una reunión con la Cancillería para dar cuenta de la misión y pedir apoyo. "La CPM envió una carta a la Cancillería informando sobre el viaje. Estuvimos hablando con el vicecanciller (Pedro Raúl Villagra) y le transmitimos el sentido de este viaje. Es histórico porque es la primera vez que integrantes de derechos humanos viajan a las Islas. La importancia de plantear Malvinas también desde las perspectiva de los derechos humanos".



La mirada del padre José "Pepe" Di Paola



"Yo soy clase 62. Ir a Malvinas para nosotros es dar un homenaje a los héroes. Realmente es algo muy profundo y está en el espíritu de cada argentino", señaló el padre Pepe en diálogo con este medio.



"Nuestra comisión busca generar un canal de diálogo aunque sabemos que Gran Bretaña sistemáticamente se niega a hacerlo. Creemos que el diálogo tiene que ser intensificado y para eso vamos", agregó el miembro del equipo de sacerdotes de villas de emergencia.





Respecto del reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Di Paola sostuvo que "los británicos siempre dicen lo mismo" al tiempo que explicó: "Un enclave colonial es un enclave colonial".



"Junto con la Comisión queremos que se abra el diálogo. Creemos que uno de los objetivos es pedir por la paz y declarar que el Atlántico Sur sea una zona de paz", indicó.



Y concluyó: "Mientras haya bases militares la paz está más lejana. El mensaje es abrir un canal de diálogo".