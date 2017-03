Récord: Cruzó el Atlántico solo, sin ayuda y remando: "Es un milagro estar vivo"

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un sudafricano de 42 años experto en deportes acuáticos estableció un récord mundial: cruzó el océano Atlántico solo, sin asistencia, remando parado en una tabla en la disciplina conocida como stand-up paddling (SUP). Y lo hizo para ayudar a chicos en riesgo.



Se trata de Chris Bertish, quien se define como un "hombre de agua" y logró el Guinness luego de hacer 4.500 millas náuticas (unos 8.300 kilómetros) desde el punto de partida en Marruecos hasta Antigua. Salió el 6 de diciembre de Agadir y llegó el 9 de marzo a English Harbour: 93 días.



"Es lo más aterrador que hice en mi vida. Honestamente, me sorprende estar vivo", dijo apenas tocó tierra caribeña.



La tabla que usó el sudafricano no es común: se hizo a medida. Tardaron medio año en construirla y costó 120.000 dólares. Pesa 616 kilos, mide 6 metros de largo y tiene una pequeña cabina, GPS y paneles solares. También había bastante repelente para tiburones.



Chris bordeó las Islas Canarias, en España, antes de dirigirse al Atlántico abierto y apuntar hacia el Caribe.



Durante 3 meses remó por día el equivalente a un maratón: es decir, unos 42 kilómetros. Y mayormente de noche, para evitar la aspereza solar. También avanzó gracias a las corrientes marinas y las condiciones climáticas. Curiosidades del camino ¿Cómo iba al baño? Hacer pis era fácil: en una botella o directamente al mar. "Con el número 2 fue más complicado", dice. Recurría a un balde que luego debía lavar. Y se limpiaba con toallitas para bebés, suaves y 100% orgánicas.



¿Qué comía? "Lo mismo casi todos los días... Me di cuenta de cuánto tenemos y no valoramos", sostuvo al llegar, cuando le dieron una hamburguesa y papas fritas.



¿Y el manejo del agua? Tenía un sistema de desalinización eléctrico, que funcionaba gracias a los panales solares y le permitía generar entre 7 y 12 litros de agua potable por día. Además, tenía 50 litros de emergencia.



¿Qué pasaba si perdía el remo? Tenía 3 más a disposición: 2 normales y 1 desmontable.



¿Realmente no tuvo apoyo? No. Fue solo, solo: a lo sumo se comunicaba con tierra mediante un teléfono satelital o una radio, para conocer detalles del pronóstico.