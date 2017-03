Una canción parodia las charlas de los grupos de padres de WhatsApp

Video: Para tomarlo con humor: la canción que parodia los grupos de padres de Whatsapp

Tras permanecer relativamente calmos durante el verano, con la llegada de marzo y el inicio de las clases, los grupos de WhatsApp de mamis y papis vuelven a estar al rojo vivo, con incesantes mensajes, consultas, recordatorios y demás.



Y para tomarlo con humor, y no desesperar, el grupo Los Raviolis (hacen música para padres e hijos) lanzó esta semana el tema "Guasap" (WhatsApp), donde quedan reflejadas las situaciones cotidianas y las "quejas" más comunes sobre usos y costumbres de estos grupos.



El clásico "fulanito" perdió la campera, y preguntando si alguien la encontró, lo que es seguido de una catarata de respuestas "yo no", "yo no", "yo no". Esas y otras situaciones con las que muchos padres pueden sentirse identificados quedan reflejada en la canción que circula por WhatsApp y en redes sociales.