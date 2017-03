La portabilidad numérica se ampliará a las líneas de teléfono fijas

Una resolución del Ministerio de Comunicaciones publicada en el Boletín Oficial concretará lo proyectado desde agosto para la llamada "portabilidad numérica": se volverá más sencilla en los celulares y ya se oficializó la elaboración de un proyecto para extenderla a los teléfonos fijos.



Los usuarios de teléfonos móviles ganaron, hace cuatro años, el derecho a cambiar de operador sin perder el número. Ahora, el apartado 19.2 del artículo 19 del Anexo I de la Resolución 98/2010 y modificatorias de la ex Secretaría de Comunicaciones resuelve que deberá estar "disponible el formulario de Solicitud de Portabilidad Numérica en centros de atención al Usuario Titular y en su sitio web, en el que además deberá incluirse información clara, suficiente y precisa sobre el derecho de acceder a la Portabilidad Numérica".



Según datos de agosto, 120.000 números móviles cambian de compañía cada mes. Lo que es menos del 0,4% de las líneas. En contraste, Chile, un país avanzado en el tema, tuvo en junio 273.000 traspasos: más del doble que acá, pese a tener una población menor a la mitad. Ante esto, el Gobierno decidió realizar los cambios, tal como habían adelantado a Clarín en el Ministerio de Comunicaciones.



"Hoy el trámite de portabilidad móvil es presencial y puede demorar cinco días hábiles. Creemos que debería agilizarse. Por eso, someteremos a consulta pública una propuesta de reglamentación para acotar a 48 horas el tiempo de la gestión y para que la solicitud pueda enviarse por Internet. Además, hoy a quien porta su número le exigen quedarse dos meses en la nueva empresa. La idea es eliminar ese requisito", confirmó en ese entonces Héctor Huici, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



Los prestadores del servicio tendrán 120 días desde hoy para cumplir con las disposiciones previstas. Y esos mismos 120 días para elevar al Ministerio de Comunicaciones el proyecto de Portabilidad Numérica para el servicio de telefonía fija que se encomendó a la la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la asistencia del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).



A su vez, la resolución refiere a que mantener el número también implica mantener y saldar la deuda con el operador anterior. "La Portabilidad Numérica no eximirá al Usuario Titular ni al Prestador Donante de cumplir con sus obligaciones contractuales. El Usuario Titular deberá cancelar o acordar un plan de pago para las deudas provenientes de la utilización del servicio y sus intereses punitorios, de corresponder. Esto no debe suponer una barrera artificial para la Portabilidad Numérica que impida o retrase su ejecución, si el Usuario Titular ha realizado reclamos pendientes de resolución en sede administrativa o judicial."



Con el claro objetivo de facilitar la portabilidad numérica de los usuarios, la resolución enfatiza en que "el titular podrá portar su número cuantas veces quiera según sus necesidades y conveniencia" y el plazo mínimo de permanencia con el operador al que se decida cambiar, que antes era de dos meses, no podrá ser mayor a "treinta días contados a partir de que el número está efectivamente portado".



Lo más destacado, frente a un trámite que era presencial y podía durar hasta 10 días, es que ahora "el Proceso de Portabilidad Numérica no podrá ser mayor a un día hábil contado a partir de la recepción de la Solicitud por el Administrador de la Base de Datos". Aunque -aclara la resolución- se "podrá modificar el plazo en base a la experiencia adquirida en la práctica y a los avances tecnológicos".



Cómo era el proceso de portabilidad para móviles hasta esta resolución:



Desde principios de 2012, todos los usuarios de teléfonos celulares del país pueden ejercer el derecho a cambiar de compañía manteniendo su número personal. El proceso, disponible tanto para los usuarios particulares como para los corporativos, exige un trámite presencial y puede llegar a extenderse por diez días corridos. Los pasos:



1. Elegir el nuevo operador. Se puede pasar a cualquiera de los demás prestadores del mercado, con el plan vigente prepago o pospago que se desee.



2. Ir a una oficina comercial. El trámite había que hacerlo en persona. Con el DNI del titular de la línea, junto con una fotocopia.



3. Conseguir un teléfono. Para seguir usando el mismo dispositivo, si no está liberado, es necesario pedirle al operador actual que lo desbloquee.



4. Esperar la portación. Podía tardar hasta 5 días hábiles. Al concretarse, la línea podía quedar incomunicada durante 3 horas.



5. Traspaso completado. El nuevo operador cobra todos los consumos. Para volver a cambiar, había que esperar dos meses.