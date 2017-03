Particular protesta: Jugaron el "Bache Open" de golf en los pozos de las calles

La ciudad cordobesa de Villa Allende es la única del país donde, al menos hasta no hace mucho, podían verse chicos en los baldíos de barrios humildes blandiendo palos de golf y tratando de embocar las pelotitas en hoyos cavados a mano, en vez de jugar al fútbol. No por casualidad, la villa de las Sierras Chicas es considerada la capital de ese deporte y es cuna de algunos de los mejores golfistas del país, entre quienes se cuenta el intendente, Eduardo "Gato" Romero (Pro).Sobre la base de esa tradición y cansados de que en las calles se multipliquen los baches y de que no sean reparados a pesar de los reiterados reclamos, un grupo de vecinos, taxistas y remiseros, y el exconcejal de Unión por Córdoba Mauro Monjes organizaron el "Bache Open", el primer torneo barrial donde se jugó golf en los pozos de la calle.El "torneo" fue ayer a la tarde en la calle Lisandro de la Torre de barrio El Ceibo, donde algo más de 30 vecinos adornaron algunos de los baches con las correspondientes banderitas, sacaron los palos de golf y jugaron a embocar pelotitas amarillas, el color que identifica al oficialismo a nivel municipal.En la calle se advierten numerosos pozos, algunos tapados precariamente con grava, y otros enormes, señalizados con pintura blanca y banderitas que identifican el número de cada hoyo."Es que después de que ayer (por el miércoles) anunciamos que íbamos jugar al golf en los baches, esta mañana vinieron de la municipalidad a taparlos", informó Monjes, quien también denunció: "Cuando comenzaba a juntarse la gente a la convocatoria pasó un vehículo con varias personas que intentaron intimidarnos para que desistiéramos de lo que estábamos haciendo, a pesar de que no sólo es un reclamo pacífico, sino que es el deporte más tradicional de este pueblo"."Por eso alguna gente se asustó y se fue", confirmaron vecinos presentes."Estamos cansados de reclamar y de que las calles sigan llenas de pozos. Porque lo hicimos acá, pero también podría haber sido en cualquier otro barrio o incluso en la avenida Goycoechea, la principal de Villa Allende, que también es un desastre", dijo Gustavo Walczak, taxista, quien contó que cada cuatro meses debe reparar el tren delantero del auto, antes de cada ITV."Tenemos 30 barrios y en cada uno de ellos se podrían armar 18 hoyos, es decir, los mismos que hay en la cancha de golf de Villa Allende", dijeron los vecinos.