Atención: estos síntomas del cáncer no deben ignorarse

En el año 2000, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, decretó oficialmente a marzo como Mes de Concientización Nacional del Cáncer. Desde entonces, diferentes países han seguido el ejemplo.



En el marco de esta campaña internacional de lucha contra el cáncer colorrectal, el 31 de marzo ha sido nombrado el Día Mundial de esta enfermedad.



El cáncer es un asesino insidioso. A menudo se esconde y obtiene un control sobre la salud antes de que el enfermo se dé cuenta de que algo está mal. Por lo tanto, en muchos casos la sobrevivencia depende de cuán temprano se detecte el cáncer. Y eso significa reconocer los síntomas más comunes de esta enfermedad.



Según la Sociedad Americana del Cáncer, estos son los síntomas que no deben ignorarse:



Pérdida inexplicable de peso

La mayoría de las personas con cáncer experimenta pérdida de peso en algún momento. Una inexplicable pérdida de peso de 5 kilos o más puede ser el primer signo de cáncer. Esto ocurre con más frecuencia en casos de cáncer de páncreas, estómago, esófago o pulmón.

Fiebre

Es un síntoma especialmente común si el cáncer o sus tratamientos afectan al sistema inmunológico. Con menor frecuencia, la fiebre puede ser un signo temprano de cáncer, como por ejemplo en caso de leucemia o linfoma.

Cansancio

Se trata de un agotamiento extremo que no mejora con el descanso. Puede ser un síntoma importante a medida que el cáncer progresa. No obstante, en algunos cánceres como la leucemia, el cansancio puede ocurrir al principio.

Dolor

El dolor puede ser el síntoma inicial de algunos cánceres, tales como el de huesos o el testicular. Con más frecuencia, el dolor debido al cáncer significa que ya se propagó del lugar donde se originó (metástasis).

Cambios en la piel

Junto con los de piel, otros cánceres pueden provocar cambios en la epidermis. Estos signos y síntomas incluyen:

-Oscurecimiento de la piel (hiperpigmentación).

-Coloración amarillenta de la piel y de los ojos (ictericia).

-Enrojecimiento de la piel (eritema).

-Picazón (prurito).

-Crecimiento excesivo de vello.



Si experimenta cualquiera de estos síntomas durante un tiempo prolongado, es hora de hablar con un médico, según apuntan expertos. Además, es importante saber si se cuenta con antecedentes familiares de cualquier tipo de cáncer.