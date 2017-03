Cortó su cabello y lo donó para que fabriquen pelucas para niños con cáncer

Esperanza Tonina Lovatto es de Villa del Rosario, tiene 5 años de edad, y la vida hizo que fuera protagonista de una hermosa historia, que además tiene una impresionante coincidencia; dado que Esperanza, donó parte de su cabello a 'Pelucas de Esperanza', la ONG que confecciona pelucas para niños con cáncer."Esperanza fue electa 'Florcita de Azahar' en el año 2015, en el marco de la 'Fiesta de las Mandarinas', en Villa del Rosario, y entregó su reinado en el 2016. La idea de donar surgió en nuestra familia ya que nos pusimos a pensar que, el hecho que no nos ocurra a nosotros tener un familiar directo que sufra cáncer, no significa que uno no se ponga en el lugar del otro", contó Carina Elizabeth Lovatto, la mamá de Esperanza.La mujer rememoró que junto a su esposo pensaron que ya el cabello largo de Esperanza había cumplido un ciclo y por eso tenían que cortarlo. "Nunca se cortó el cabello antes, en sus cinco años, por lo que su cabello era virgen", expresó."Previamente averiguamos cómo y dónde debíamos dirigirnos para ayudar a esta ONG, pero la vida nos cruzó con un 'ángel', llamado Karen Pereyra. Ella es una chica de Chajarí que está colaborando con 'Pelucas de Esperanza', y nos ofreció llevar la donación a Gualeguaychú. Allí trabajan aproximadamente 15 peluqueras, y fue Evangelina García Blanco quién tuvo la idea de crear la ONG", precisó.En otro tramo, Lovatto contó que "a Esperanza le hicimos cortar el cabello de manera particular, más allá que en Chajarí hay una peluquería que está colaborando con la ONG, cortando el cabello de manera gratuita (...) Lo que Esperanza donó fueron 45 centímetros de cabello, pero se puede donar a partir de los 15 centímetros, de acuerdo a lo que nos informaron".Más adelante, la mujer dijo que pidieron, en caso de ser posible, "que la peluca que hagan con el cabello de Esperanza, sea destinado a una niña". "Nos dijeron que las pelucas son otorgadas en carácter de préstamo, y ni bien las personas terminan su tratamiento oncológico, las devuelven para que otras personas puedan utilizarlas (...) Karen Pereyra, se encargará de llevar todas las donaciones de cabello a Gualeguaychú. Sabemos que las personas donantes, si desean, pueden escribir una dedicatoria en su respectiva donación", explicó la mamá de Esperanza."De Villa del Rosario, mi hija es la única donante por el momento, pero esperamos que más personas se animen a sumarse. Esperanza está sumamente feliz, porque sabe que este gesto, es justamente para darle un poquito de esperanza y una sonrisa a otra niña. En la dedicatoria, ella escribió 'Para una reina de una reina' (...) Uno a veces no se detiene a pensar en esto o no mira hacia un costado, pero cuando eso ocurre, uno dice 'sí, se puede'. Convengamos que no donamos un puñado de pelos, donamos cinco años de historias y de sonrisas, vividas a lo largo del crecimiento de Esperanza", señaló.Al momento de brindar un mensaje a la sociedad, Carina no dudó en expresar que "es tan simple detenerse, mirar hacia un costado, y saber que donando, se puede hacer feliz a una niña, a una mamá, a una tía, a una sobrina (...) Sabemos todo lo que tiene que pasar una persona durante la quimioterapia y al recibir rayos, por lo que este gesto, tal vez le puede llevar un poco de ánimo o, justamente al igual que el nombre de mi hija, un poco de esperanza para poder seguir adelante y afrontar esta enfermedad"."Fernando (el papá de Esperanza), también la apoyó en todo momento. Esta fue una decisión tomada en familia (...) En mi caso, hace 20 años manifesté mi voluntad de donar mis órganos, así que nos parece importante ayudar, en la medida que se pueda", sostuvo.Finalizando, recalcó que "hay que animarse, ya que todo tipo de cabello sirve, siempre y cuando haya voluntad y se piense que, del otro lado, habrá una sonrisa (...) Pueden comunicarse con Karen Pereyra, a través de la red social Facebook, y ella será la intermediaria para este gesto solidario".