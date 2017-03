Escracharon a rector que debía asumir en la escuela pero vacaciona en Brasil

El nuevo rector de la Escuela Secundaria Nº 14 de Raíces Oeste, pegó el faltazo el día que debía asumir sus funciones porque se encontraba en Brasil, según publicó diario El Pueblo. Además, de no estar en el país para su primer día laboral, el flamante directivo incurrió en otra grosera falta: alegó que no había podido asistir porque se encontraba en la Dirección Departamental de Escuelas en Villaguay, pero al final se descubrió que eso no era verdad. De hecho, ni siquiera había ido el día anterior a concursar personalmente por su puesto, sino que lo había hecho a través de "una representante".



El Pueblo cita declaraciones del ex rector, Diego Capurro, quien denunció que su sucesor "no concurrió al establecimiento el día que debía entrar en funciones, el viernes pasado, porque se encontraba de vacaciones en Brasil". El sucesor en cuestión sería el ex candidato a senador departamental por Cambiemos en las últimas elecciones, Fernando Retamar.



Según relata el diario de Villaguay, el jueves pasado, Capurro fue a presenciar el concurso que le permitiría, o no, seguir en el cargo de rector que había desempeñado en los últimos 10 meses. No logró al final su objetivo de continuar, pero tomó ese revés con mucha calma. "Me voy contento. Me llevo los mejores recuerdos. He aprendido mucho de esta experiencia y sé que siempre traté de hacer lo mejor. Ahora es tiempo de buscar otro rumbo", expresó a través de su cuenta de Facebook.



Esa tranquilidad, sin embargo, fue mutando con el correr de los días hasta convertirse en un acto de indignación que quedó plasmado ayer en un extenso texto en la red social, donde el docente dio precisiones sobre lo que había ocurrido.



Según indicó, un colega "mandó a una representante [al concurso]y de esa manera ganó el cargo", a pesar de que se encontraba en Brasil desde fines de febrero. Previsiblemente, no pudo asumir sus funciones al día siguiente, tal como debía hacerlo, porque todavía estaba de vacaciones en el vecino país".



"Yo me presenté a las 8:30 en la escuela con el fin de entregarle las llaves y demás elementos de la institución, pero obviamente él no estaba. Sólo había allí algunos alumnos esperando a los profesores y una docente sentada en el patio tomando un recuperatorio", contó Capurro en diálogo con El Pueblo.



Esa misma tarde, según dijo, el flamante rector le mandó un mensaje diciéndole que no había podido asistir al establecimiento porque se hallaba en la dirección departamental, en la ciudad de Villaguay: "Sin embargo, los datos migratorios indican que él estaba aún en Brasil: había ingresado en automóvil por la triple frontera el 26/02 y regresó en un avión que llegó ayer [el lunes 6]en horas de la tarde al aeropuerto de Rosario".



"Ustedes tal vez dirán que hablo desde el resentimiento porque él ganó el concurso. Si piensan así, están equivocados: yo hablo con dolor en el alma, por los estudiantes que no merecen tener un rector más preocupado por las vacaciones que por las mesas de exámenes recuperatorias; y hablo también por todos los directivos que nos dimos unas vueltas en la escuela durante enero y febrero, y estuvimos al pie del cañón para dar comienzo al nuevo ciclo lectivo el 21 de febrero", recalcó.



En vista de esa irregularidad, Capurro mencionó la posibilidad de que los vocales de jurado de concurso del Consejo de Educación (CGE) decidan que el nuevo rector "no puede tomar el cargo", no sólo porque no se encontraba en el país cuando debía entrar en funciones sino también porque "estaba mintiendo" sobre el lugar en que realmente se hallaba en ese momento. "Espero que el director departamental, o la supervisora tomen las medidas que corresponden ante la ausencia sin aviso del nuevo rector", subrayó el docente.



Por último, expresó su agradecimiento a todos quienes han apoyado su posición y se mostró satisfecho de que la verdad haya salido a la luz y se haya cumplido el dicho de que "la mentira tiene fecha de vencimiento y que tarde o temprano todo se descubre".