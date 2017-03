Día Mundial del Riñón: Más de 6.000 personas esperan un trasplante en Argentina

Las claves para prevenir estas afecciones son

Qué cuidados tomar con los niños

"El riñón es un órgano silencioso: no avisa, no anuncia. Cuando hay síntomas, ya se necesita diálisis o un trasplante", alerta la Doctora María del Carmen Bacqué, presidenta del Incucai, en el Día Mundial del Riñón, celebrado desde el 2006 para generar conciencia sobre las enfermedades renales. Las cifras son alarmantes: 8132 personas están en lista de espera por un trasplante de órganos en la Argentina, 6269 de ellos necesitan un riñón.¿Por qué es el órgano más requerido? Las afecciones que sufre están íntimamente relacionadas con enfermedades epidemiológicas: obesidad, hipertensión y diabetes. Según el Ministerio de Salud de la Nación, 6 de cada 10 argentinos tiene sobrepeso u obesidad. "Es alarmante el crecimiento de la obesidad infanto-juvenil, y las personas afectadas tienen un 83% más de riesgo de tener Enfermedad Renal Crónica", sostiene Augusto Vallejos, Coordinador del Programa de Abordaje Integral de las Enfermedades Renales del Incucai (PAIER).Al aumento de los casos de obesidad, hipertensión y diabetes, se suma el peligroso hábito de la ingesta excesiva de ciertos medicamentos: "Hay un abuso de los antiinflamatorios: se consumen por demás, por cualquier dolor y muy frecuentemente", enfatiza Vallejos, mientras indica que el 30% de las enfermedades del riñón están vinculadas con esta problemática.", asegura Bacqué, mientras destaca la importancia de la prevención y los controles, en un contexto en el cual las enfermedades del riñón se manifiestan a cualquier edad y cuando ya el cuadro está muy avanzado. Tal es así, que 4 millones de argentinos tienen Enfermedad Renal Crónica (ERC), pero menos de 1 millón lo sabe. "Fallecen anualmente 20 mil personas al año por esta patología", indican los informes del Incucai.-Mesurar o eliminar la sal de las comidas-Tomar suficiente cantidad de agua-Hacer ejercicio físico-Tener una dieta con pocos hidratos de carbonoPero esto no es suficiente, además hay que diagnosticar anualmente esta silenciosa enfermedad: "Para detectar y pronosticar, hay que hacer un análisis de sangre donde se analice el Índice de Filtrado Glomerular Estimado de la creatinina y entregar una muestra de orina espontánea", afirma Vallejos, mientras agrega que las personas con diabetes o hipertensión deben hacerse un chequeo anual, mientras que los mayores de 50, trianual.Según el Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 3 chicos tiene sobrepeso, "un factor de riesgo muy potente para desarrollar hipertensión, diabetes y enfermedades renales"."Otro punto que en nuestro país hay que considerar es el cuidado sano de la ingesta de carne en todas las personas, fundamentalmente en los niños. La escherichia coli es una de las bacterias que genera lesiones severas en el riñón como el síndrome urémico hemolítico. Un factor muy importante para desestimar el riesgo es la buena cocción y el buen cuidado de la ingesta", revela Bacqué.El riñón es un órgano tan silencioso como necesitado, en la Argentina y en el mundo, y es por eso que el trasplante y los donantes son tan necesarios. "Cuando el paciente tiene algún daño renal, no es posible la reversión total de ese daño", concluye Bacqué.