Aseguran que en Entre Ríos el 90% de víctimas de violencia son mujeres

El Registro de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos, que depende de la Oficina de Violencia de Género (OVG) del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer un siguiente Informe alusivo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Dicho registro tiene por objeto la recolección y sistematización de datos de las causas de violencia -civiles y penales- de la provincia de Entre Ríos, a fin de contar con antecedentes durante el proceso judicial, así como el estudio y empleo de datos con fines de elaboración de políticas públicas precisas en materia de prevención, abordaje y seguimiento de situaciones de violencia familiar y de género.



Dicho sistema se nutre de la información que 145 organismos judiciales, integrados por Juzgados de Paz, de Familia, Laborales, Civiles y Comerciales (con competencia en Familia y/o Laboral), Cámaras, OGAs, Fiscalías y Salas del STJ, ingresan diariamente en el software jurídico, referida a causas de violencia familiar (Ley Nº 9.198) y contra la mujer (Ley Nº 26.485/10.058), así como de delitos cometidos en razón de dichas violencias.



"Esta información posibilita hacer visible la vulneración de derechos de las mujeres de Entre Ríos, en miras a su protección, sin dejar de observar que la estadística se basa en las situaciones judicializadas, las cuales representan sólo una parte de una problemática que es compleja y profunda", se indicó.



Del análisis de los datos obtenidos en el corte efectuado entre el 21 de marzo de 2016 y el 3 de marzo pasado se observa que 8.456 son las mujeres ingresadas como víctimas al Rejucav, según constancias de 8.984 expedientes ingresados, que representan casi el 90 por ciento de las personas en situación de vulnerabilidad afectadas en éstos.



En la cultura patriarcal las mujeres son las que sufren las agresiones más severas, llegando al femicidio.



Sobre un total de 9.424 personas registradas como víctimas, casi el 90 por ciento son de sexo femenino.



. 8.456 casos de mujeres (89,7)



. 956 casos de varones (10,1)



. 12 casos sin datos (0,1)



Total: 9.424 casos



En el informe se indica que más de la mitad de las mujeres víctimas de violencia, 4.681, son solteras (55,35 por ciento).



En cuanto al nivel educativo, la mayoría (13,4 por ciento) tiene nivel primario completo, seguidas por secundario incompleto (13,1) y competo (11,8 por ciento).



En lo que respecta a la situación laboral/ocupacional/de ingreso de las mujeres víctimas de violencia, en orden de frecuencia de aparición se registran: Trabajo en el hogar (2.246), Obrera/Empleada (1.718), Estudiantes (601), Desempleada (554) y Jubilada/Pensionada (320).



En cuanto a la cantidad de expedientes cargados según el tipo, estos son los datos:



Ley Nº 9198 (violencia familiar): 4.330



Ley Nº 26.485 y10.058 (violencia contra la mujer): 3.552



Ley Nº 26.485 (ámbito laboral): 41



Penales: 1.120



Total: 9.043





Tipos de violencia presente en las denuncias de mujeres



La violencia psicológica es la que más se encuentra presente en los hechos denunciados (57 por ciento), seguida por la violencia física (38 por ciento).



"No obstante, no podemos dejar de observar las numerosas situaciones en las que se registra violencia patrimonial y particularmente sexual, debido a su incipiente reconocimiento", se señala en el informe.



Edad de las mujeres víctimas de violencia



La edad promedio de las personas ingresadas como víctimas es de 33 años, en tanto un 8,1 por ciento de las personas ingresadas como víctimas de violencia son menores de 18 años.





Vínculos víctima-victimario/a



Sobre un total de 4.558 vínculos víctima-victimaria/o registrados en el sistema, los que se advierten con mayor frecuencia en mujeres víctimas de violencia familiar (Ley 9.198) son: En Unión Convivencial (1.560), Hija/o ? Hijastra/o (612), Matrimonio (558) y Ex Unión Convivencial (418).



En tanto, sobre un total de 3.593 vínculos víctima-victimaria/o registrados en el sistema, los que se advierten con mayor frecuencia en mujeres víctimas de violencia (Ley Nº 26.485) son: Ex Unión Convivencial (1.484), Ex novia/o (493), En Unión Convivencial (466), Matrimonio (307) y Novia/o (179).





Factores de vulnerabilidad asociados a violencia contra la Mujer



La discapacidad es un factor que agrava la vulnerabilidad de las personas en situación de violencia. En los casos que se presentan (8.456) se refieren 143 casos de mujeres víctimas con situación de discapacidad (permanente o transitoria), se indicó a esta Agencia.



Otros factores de vulnerabilidad que afectan a las 8.456 Mujeres víctimas de violencia son: problemas de salud mental y física, desplazamiento territorial (referido al traslado dentro de la provincia), migración (referido al desplazamiento desde otra provincia o país), aislamiento social (referido a falta de contención o desconocimiento de familiares y/o personas amigas), aislamiento geográfico (las que residen en zonas de difícil acceso o distantes); refiriéndose 422 casos. (APF)