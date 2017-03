Ordenaron la exhumación de los restos de Carlos Menen Junior

El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la exhumación de los restos mortales de Carlos Menem Junior enterrados en el cementerio Islámico de San Justo, a fines de que sean identificados tras un estudio de ADN.



Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que el magistrado dispuso que se exhumaran los restos del hijo del expresidente Carlos Menem, quien falleció en 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba calló a tierra en San Nicolás, a pedido de su madre, Zulema Yoma.



Villafuerte Ruzo ordenó un estudio de tipificación de polimorfismo de ADN de las muestras reservadas en la morgue judicial del cuerpo médico de la Justicia nacional y también de los restos enterrados en el cementerio Islámico de San Justo.



Todo ello con fines de identificación, porque a lo largo del proceso judicial Yoma denunció que el cuerpo de su hijo fue profanado y algunos de sus huesos cambiados.



"Zulema lo pidió hace mucho tiempo y el juez lo concedió, pero yo mismo pedí postargarlo por la delicada salud que tenía. Nuestras dudas son el cráneo, el esternón y la pierna derecha, la sospecha es que esas partes del cuerpo se cambiaron porque tenían orificios de bala, es una hipótesis, pero si no pasa nada no nos afecta, porque las pruebas de que fue un atentado ya fueron demostradas", indicó el abogado de Yoma, Juan Labaké.



La diligencia procesal no tiene fecha aún de concreción. El hijo del ex presidente Carlos Menem murió el 15 de marzo de 1995 al caer el helicóptero que pilotaba a metros de la ruta 9, en Ramallo, junto a su acompañante, el piloto de autos Silvio Oltra, con quien se dirigía a una carrera de TC 2000 en Rosario.