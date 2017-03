Presentaron la Copa Ciudad de Paraná

En el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, el gobierno provincial acompañó el lanzamiento de la Copa Ciudad de Paraná que se pondrá en marcha esta semana. Estuvieron presentes el vicegobernador Adán Bahl y el secretario de Deportes, José Gómez.



La competencia tendrá la participación de 15 instituciones afiliadas a la Asociación Paranaense de Fútbol y se realizará por primera vez en la capital de la provincial. El certamen, que servirá como parte de la pretemporada de los clubes, iniciará mañana 8 de marzo y se disputará en encuentros de simple eliminación y de 70 minutos (dos tiempos de 35´).



"Nos pareció muy buena idea esta Copa Ciudad de Paraná porque es una motivación antes del inicio del torneo oficial. Hemos colaborado desde el gobierno, desde la vicegobernación y la secretaría de Deportes. Sabemos lo importante que es el deporte, fundamentalmente uno tan popular como el fútbol en lo social y lo deportivo, los valores que transmite y es la mejor manera de tener a los chicos alejado de las adicciones", aseveró el vicegobernador.



Por otra parte, Bahl agregó que "aprovechamos la oportunidad para charlar con los presidentes de los clubes para conocer los principales problemas que hoy tienen las instituciones vinculados a los costos que conllevan desarrollar su actividad y de qué manera desde el estado podemos ayudar".



En tanto, el secretario de Deportes destacó que "desde el gobierno provincial estamos muy contentos de colaborar con esta actividad. Nos llegó la iniciativa de la Vicegobernación y un grupo de clubes de Paraná para anticiparse y poner a andar en marcha la máquina del fútbol de la ciudad, y a nosotros nos pareció muy oportuno y consideramos importante acompañar esta iniciativa, que le viene bien a muchas entidades que hoy no están en competencia".



"Queremos estar al lado de nuestros clubes de barrio y de la dirigencia que tanto esfuerzo hace para poder paliar esta complicada situación económica que viven los clubes de la ciudad, no solo a la hora de competir, sino para mantenerse también en el día a día. Estamos con varias iniciativas para darle respaldo al dirigente que se pone al frente de una institución porque de ellos surge un gran aporte a la sociedad y como alternativa para sacar a los chicos de donde no queremos", apuntó respecto de la charla mantenida con los directivos de los clubes.





Por último, Alejandro Gómez, coordinador de la Copa Ciudad de Paraná, indicó que la reunión fue "muy positiva" y expresó que el certamen "es un aperitivo para el torneo oficial de la Liga Paranaense con el formato de la Copa Argentina. Está pautado que el torneo finalice el día 23 aunque dependerá de las competencia nacional de los clubes".





La apertura de la Copa será mañana en cancha del Club Don Bosco a partir de las 19 horas, donde se disputarán los duelos Ministerio - Instituto y Toritos - Banfield.





Primera ronda del certamen



Miércoles 8 de marzo



19 horas: Instituto vs. Ministerio.



21 horas: Los Toritos vs. Banfield.







Jueves 9 de marzo



19 horas: Universitario vs. Ciclón del Sur.



21 horas: Atlético Neuquén vs. Oro Verde.







Viernes 10



18.30 horas: Sportivo Entre Ríos vs. San Miguel.



20.30 horas: San Benito vs. Argentino Juniors.



22.30 horas: Don Bosco vs. Ángeles Negros.