Con un hacha atacó a tres perros atados y uno murió

"No encontramos palabras. Alguien en este pueblo decidió anoche atacar a estos perros atados. Literalmente los molieron a golpes. No podemos pensar en tanto dolor. No poder escapar. Ver que apalean a tu amigo. Solo es dolor. Ya fueron atendidos por veterinario. Esperamos que esto no quede en la nada. Maldito, maldito seas".Con este duro mensaje, ladio a conocer el domingo pasado el ataque: un hombre, cuya identidad se desconoce, agredió con un hacha a tres perros.Al momento de ser agredidos, los animales estaban atados en distintas casas del Boulevard 40 de Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires, por lo que no pudieron escapar ni defenderse.Luego del ataque, los perros fueron atendidos por un veterinario. Sin embargo, uno de ellos no logró sobrevivir a las heridas y falleció. Los otros dos quedaron gravemente heridos.Por la indignación que provocó el caso, los vecinos de la zona convocaron a una marcha con el objetivo de pedir justicia.