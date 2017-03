Cerraron las Cataratas por aparición de un puma que intentó atacar a turistas

La aparición de un puma de comportamiento hostil con los turistas en la zona de las Cataratas obligó al cierre del Parque Nacional Iguazú, donde una treintena de guardaparques y especialistas intentan capturar al animal para trasladarlo a una reserva."Perdió el miedo a la gente, está agresivo, eso es lo que observamos y lo que saben las 30 personas que trabajan para poder atraparlo", señaló el intendente del Parque, Sergio Valdecantos.El grupo que lo busca está integrado por guardaparques, biólogos, veterinarios y efectivos de Gendarmería Nacional.La intención es atrapar al animal y luego enviarlo a una reserva que depende del Ministerio de Ecología de Misiones, donde permanecerá en cautiverio."Vamos a trabajar con dos perros que se trajeron de Brasil y fueron entrenados para rastrear yaguaretés en la zona del Pantanal. La idea es que el puma suba a un árbol y nuestros veterinarios lo puedan sedar con dardos", explicó Valdecantos.Además, precisó que "una vez que el anestésico empieza a hacer efecto, se coloca una red para amortiguar la caída del felino y después se lo coloca en una jaula para el traslado"."Sabemos que el puma es un animal grande, de unos 60 kilos aproximadamente, más no tenemos, es decir, si es adulto, joven o si es un macho. Desde hace un buen tiempo notamos el cambio de actitud, se acerca a la gente y el último domingo se mostró agresivo con un grupo de visitantes", indicó.El pasado fin de semana, unos turistas se encontraron con el animal y pasaron un momento de gran tensión.El turista José Fuentes relató el episodio: "Yo quedé mirando al último de mis hijos que venía con mi esposa retrasado porque estaba cansado y ahí lo vi"."Pensé que era de mentira porque estaba en una posición quieta, como de ataque. Después me di cuenta que era de verdad y me puse delante de mi hijo", detalló.El hombre aseguró: "El animal lo rodeaba y quería atacarlo, yo me puse enfrente y gritaba desesperado, soy de contextura grande y por eso capaz no me atacó"."Mis otros hijos corrieron y cuando pudimos también nos dimos vuelta y salimos corriendo. Por suerte el animal se quedó atrás", agregó.