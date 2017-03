Reconocieron a dos policías que salvaron la vida de una beba al practicarle RCP

Reconocieron a dos policías de la Departamental de Federación, quienes el pasado 19 de febrero lograron salvar la vida de una beba de 10 meses, al practicarle técnicas de RCP mientras era trasladada de urgencia al hospital.



Se trató del principal Enzo Sergio Rodríguez y el sargento Fabio Andrés Bordón, quienes al momento de recordar lo sucedido, comentaron: "Cuando la madre de la menor salió de la casa pidiendo ayuda justo nosotros pasábamos por el lugar, la menor ya no respiraba, no tenía signos vitales, la subimos al móvil policial y la trasladamos al Hospital San José".



Del trayecto, rememoraron que recostaron a la beba sobre la falda de la madre y le practicaron técnicas de RCP (reanimación cardio pulmonar). "A unas tres cuadras del hospital, le volvieron los signos vitales", subrayaron los policías reconocidos. Según comentaron, vía radial ya habían dado aviso al hospital para que esperaran, y así se la pudo salvar.



Por su parte, el jefe de la departamental de policías de Federación Nelson Vega, indicó: "Estas cuestiones son importantes resaltar también, para demostrar que no todo son críticas, nuestros hombres de la seguridad están al servicio de la comunidad, son responsables de la tranquilidad y el orden, me parece que esto les da bienestar a cualquier sociedad y lógicamente esto cae bien en el personal también, se sienten reconocidos por sus pares, son acciones que hay que tenerlas en cuenta".



Sobre este hecho en particular, remarcó que "es algo gratificante para toda la institución, porque nos da prestigio a toda la fuerza". (Chajarí al día)