Facebook por fin testea el "No me gusta", pero solamente en Messenger

Desde que Facebook llegó a revolucionar la forma en la que nos comunicamos, los usuarios han pedido algo: así como se puede poner "Me gusta", que también se habilite la función de "No me gusta".La empresa ha rechazado colocarla durante años, porque considera que incentiva los comentarios desagradables que tanto intentan evitar. Sin embargo, un reporte del sitio especializado TechCrunch reveló que Facebook está testeando en algunos usuarios la reacción "No me gusta", aunque no como todos esperaban.Sería parte parte de una nueva función de Messenger que permite utilizar las reacciones disponibles en los estados, pero para marcar los mensajes del chat según el estado de ánimo correspondiente.En este contexto, Facebook añadiría la reacción "No", que a pesar de no presentarla como un "No me gusta" oficial, la empresa comprende que todo el mundo lo entendería de esa forma."Nosotros siempre estamos testeando formas de hacer Messenger más entretenido y atractivo. Esta es una pequeña prueba donde la gente ha podido compartir un emoji que mejor represente sus sentimientos en un mensaje", comento Facebook a TechCrunch.También explicaron que no todos acceso actualmente a la herramienta, pero que si la respuesta es positiva entre quienes la están testeando, podría estar disponible para todo el mundo.