El 85% de las infracciones viales durante el verano fue por exceso de velocidad

De acuerdo a los resultados del Operativo Verano -realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)- se incrementaron un 16% las infracciones en comparación con el verano anterior."Hasta que todos entendamos que si hay un límite de velocidad y reglas de tránsito es simplemente para cuidarnos, es necesario que el Estado aplique sanciones para controlar las infracciones. Pero el mejor control, es el autocontrol. Cuando los argentinos lo entendamos, van a disminuir las infracciones, y más importante, se van a dejar de perder vidas en tantos incidentes viales", dijo Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad que"Es difícil determinar -sin más datos- si el aumento en la cantidad de infracciones de este verano es porque hubo más infractores o porque el control funcionó mejor. Porque cada infracción descubierta es la punta de un iceberg que revela una cadena fallida de controles anteriores", analizó Ema Cibotti, presidente de la ONG ACTIVVAS (Asociación Civil Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables). Durante enero y febrero de 2016 la ANSV había realizado 1.399 operativos que controlaron 767.392 vehículos y se labraron 12.072 actas, lo que significa que uno de cada 64 autos recibieron una multa. En comparación, el promedio de este año fue un 16% mayor.Los resultados pertenecen a los operativos que se realizaron diariamente sobre las rutas nacionales 3, 9, 12, 14, 16, 40, 117, 123 y 251, y en las rutas de la provincia de Buenos Aires número 2, 11, 56, 72 y 76. También en las rutas de Neuquén (11 y 13), en la Autopista Córdoba-Rosario y en la Autopista Bs.As.-La Plata mientras que se sumaron los radares móviles y fijos que operaron sobre las rutas provinciales 2, 11, 56, 63 y 74, las nacionales 9, 12, 16, 34 y 226. También se sumaron los detectores de velocidad de las autopistas Bs.As.-La Plata, Córdoba-Rosario y Rosario-Bs.As..Si bien los controles crecieron un 442% en un año, también lo hicieron las multas. Gustavo Brambati, subgerente de Seguridad Vial de CESVI, hizo un desglose sobre los posibles motivos de estas infracciones. "Puede ser por el crecimiento mismo de la cantidad de usuarios de vehículos que obtuvieron la licencia de conducir en 2016 o antes", arrancó diciendo y agregó "también puede darse por el hecho de que, independientemente de los controles, haya más infracciones porque hay más personas circulando en esas vías, dado a que el año pasado no eligieron ese lugar de veraneo y este año sí". Y a su vez indicó que: "La impericia de los conductores también puede haber aumentado".Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), opinó que "se demuestra que los que conducen no demuestran aprecio por la vida propia ni por los demás. No respeta ni su vida ni las ajenas. Pero la seguridad vial tiene tres patas: el control, la educación y la infraestructura. Si una de esas falla, el trípode se cae". Luego agregó "la falta de infraestructura es infernal. Pagamos peaje para matarnos, es un viva la pepa".. Luego le siguió la alcoholemia con 1.122 actas (3,25%), y se labraron 1.094 actas por falta de documentación, lo que significó un 3,17% del total. Además se retuvieron 1.724 licencias de conducir y 1.201 vehículos siendo la causa principal los casos de alcoholemia positiva. Como curiosidad resaltan las 6 infracciones por cruzar el semáforo en rojo, todas en febrero.