Unas 600 personas sufrieron intoxicación por contaminación en el agua

Unas 600 personas debieron ser atendidas por gastroenteritis durante los últimos cuatro días en la localidad de Caucete, en la provincia de San Juan, debido a una contaminación en la red de agua potable, según informaron fuentes médicas y municipales que recomendaron no beber en las próximas 48 horas el líquido de la red, sino sólo el que distribuyen envasado en los barrios.



El hecho se originó con un problema de potabilización del agua. La falla de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) se dio en un proceso de cloración en la planta de Caucete y que permitió que se criaran bacterias. Los análisis determinaron que no hubo contacto con materia fecal y descartaron la presencia de la bacteria Escherichia coli.



El titular de OSSE, Sergio Ruiz, explicó que se registró una rotura en el equipo que se encarga de la potabilización. "Es un equipo que se debe cambiar dos veces al año, esos equipos pueden fallar y lamentablemente este falló. De todos modos ya fue reemplazo, por lo que estamos tranquilos sabiendo que el agua se está clorando perfectamente ahora", aseguró ante medios periodísticos locales.



Los principales síntomas que presentan los afectados, en gran número niños y también adultos mayores, son dolor de estómago, diarrea, vómito y fiebre tras beber agua contaminada de la red por la rotura de un equipo en la planta potabilizadora.



Por su parte, el intendente de Caucete, Julián Gil, dio su versión de lo ocurrido y señaló que "según los análisis, el agua es buena. De planta sale bien", pero al tener poco cloro el sistema "la bacteria se masificó".



"Ya se hizo una limpieza, esta noche se hará otra y mañana también", hasta "dar una solución al problema", aseguró el jefe comunal.



Gil explicó que "es imposible cortar el suministro" para prevenir afecciones, porque el agua es necesaria "para limpieza, uso sanitario" aunque "no hay que beberla".



El intendente afirmó que no hay casos de gravedad y que la mayoría de las personas atendidas en los hospitales fue dada de alta "con medicación domiciliaria".



Personal municipal lleva "34.500 botellones repartidos" de agua mineral, una medida que mantendrán "por tres días" más mientras ven "cómo evoluciona la situación", señaló.



"Ya estamos mejor, pero tuvimos una crisis en los últimos cuatro días. Son casos de leves a moderados, por eso es que no tenemos muchos internados. Apenas pueden tolerar líquido se les da de alta", detalló Nora Ruarte, pediatra del Hospital de Caucete.



La médica apuntó asimismo que la temperatura no ha sido muy alta en los últimos días, "siempre inferior a los 30 grados", lo que ayudó a mejorar de forma más sencilla los cuadros de deshidratación. (Cadena 3)