El Carnaval de Gualeguaychú "superó las expectativas" de los organizadores

Sociedad Ará Yeví es la nueva campeona del Carnaval del País 2017

El sábado terminó la edición 2017 del Carnaval de Gualeguaychú, y por primera vez, se conoció la comparsa ganadora horas después de la última noche del espectáculo. Si bien el carnaval tenía programado su cierre en el mes de febrero, las condiciones climáticas obligaron a la Comisión organizadora a agregar una noche en marzo para recuperar la suspendida.Tras las diversas decisiones que tuvo que tomar obligadamente la Comisión, y la repercusión que tuvieron entre la ciudadanía, José "Yanito" El Kozah, evaluó esta temporada y expresó en declaraciones a: "si bien hoy no tenemos un número definido y oficial, ya que aún resta reunirnos para cerrar esta temporada, económicamente ha sido bastante bueno"."Respecto al año pasado, la cantidad de público realmente también ha sido mejor, más allá de la parte climática que fue bastante complicada este año, las noches realizadas con tiempo normal fueron muy buenas", manifestó el dirigente, y agregó "ha superado las expectativas que teníamos, teniendo en cuenta que estamos hablando de una evaluación noche a noche".El Kozah recalcó también que "en cuanto al clima, tuvimos una mala pasada, dos noches completas que no se pudieron realizar y otra noche que hubo una menor cantidad de público ya que había llovido días anteriores, pero en líneas generales ha sido una temporada muy positiva".Si bien para los dirigentes, el Carnaval este verano ha sido mejor que el 2016, aún resta mejorar diferentes cuestiones para lograr un espectáculo más consolidado. En este sentido, el presidente de la Comisión del Carnaval opinó: "hay aspectos que reforzar, por ejemplo el protocolo que se estableció en febrero ya lo veníamos pensando y hablando hacía bastante tiempo atrás, pero no se había puesto nunca en práctica, no habíamos terminado de resolverlo". Indicó que "se resolvió de urgencia y seguramente para la próxima edición del carnaval va a estar mejor pulido o quizás con algunas diferencias, pero en líneas generales va a ser el que está en vigencia".Por otro lado, en cuanto a la promoción del espectáculo, y el futuro de la productora dijo: "el contrato con la productora es anual, seguramente el año que viene estaremos hablando tanto con esta como con alguna otra productora", y destacó que "el trabajo que se hizo con la productora fue muy bueno, y Team Media también está muy conforme con lo realizado, no olvidemos que el pilar de ellos es la parte de sponsor y a estos negocios los tienen cerrados de antemano".El Kozah concluyó que "seguramente en los próximos días terminaremos todo lo que fue la edición de este año y ya nos abocaremos directamente a trabajar para la futura, en el 2018"."En parte fue distinto a lo que esperábamos, ya que no se contó con la cantidad de público turista que veníamos teniendo, y además fue una noche atípica en cuanto a la temperatura", pero de igual manera aclaró "había muchísimo público que se quedó esperando el resultado", expresó El Kozah frente a la nueva propuesta para conocer a la comparsa ganadora en el Corsódromo."Indudablemente lo evaluaremos para la próxima edición, lleva un tiempo importante el recuento de las votos, no sólo el recuento sino esperar que el último jurado termine de hacer su votación, y luego después de eso si comenzar con los resultados de cada noche", dijo.Por otra parte, esta propuesta tuvo que ver también con darle la posibilidad a los integrantes a que participen de la apertura, "la idea era que los integrantes lo viviesen, se dio la posibilidad de que cada uno elija dónde quería vivir la apertura de sobres". "Creemos que fue positivo para los integrantes que puedan vivir esta instancia, ya que el 30% aproximadamente de ellos nunca puede estar por distintas razones, que tienen que ver con estudio o trabajo. No lo puede disfrutar de la forma que lo disfrutaron este fin de semana".