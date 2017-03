Comenzó la identificación de restos de los soldados caídos en Malvinas

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó ayer que comenzó a trabajar para llevar a cabo el procedimiento de identificación de los restos de los soldados argentinos no identificados enterrados en el cementerio de Darwin , en las Islas Malvinas , tras la guerra de 1982.



La iniciativa cuenta con la participación de la Cruz Roja Internacional y se basa en el acuerdo celebrado entre la Argentina y el Reino Unido . Según un comunicado, se estima que esta tarea se desarrollará hasta diciembre.



Esta propuesta busca saldar una deuda histórica para con los familiares de los héroes caídos que yacen en el cementerio de Darwin bajo la leyenda "Soldado argentino sólo conocido por Dios", indicó la Secretaría según publicó la agencia DyN.



La misión, que tiene un estricto carácter humanitario y confidencial, no afecta de ningún modo el reclamo por los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas dado que se trata de un procedimiento opcional, que se abordará caso por caso. Por eso, los familiares de soldados enterrados en Malvinas deberán dar su consentimiento y aportar su correspondiente muestra de ADN.



"Toda la tarea se hará con el debido respeto y los cuidados necesarios que tendrá un equipo especializado en la materia", resaltó el comunicado.



Los resultados de cada identificación serán solamente comunicados a las familias interesadas, una vez que la Cruz Roja Internacional los remita en un informe general consolidado.



Los voceros subrayaron que "los restos no serán trasladados al continente tras su identificación. Esto no forma parte de la iniciativa". Y añadieron que "si alguna familia quisiera trasladarlos en el futuro, el gobierno nacional se compromete a respetar su voluntad en tan delicada cuestión".



Toda la información recogida de los familiares al igual que la atinente a los soldados argentinos caídos y los resultados de las pruebas de ADN no serán divulgados públicamente.