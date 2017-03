Comenzó en Ceibas el campamento internacional de arquitectura Hello Wood

Desde hoy y hasta el 12 de marzo se realiza en Ceibas el Festival Hello Wood (Hola madera!), un campamento de arquitectura y diseño que combina el concepto y formato de un festival de música.Del festival, que se desarrollará por primera vez en Sudamérica, participará Alejandro Mazaeda, de Villa Paranacito y alumno del quinto año de la carrera de Arquitectura de la UCU, luego de ser seleccionado entre los mil postulantes.Para esta edición se eligió como material la madera y el concepto propuesto por la organización fue "Con-tacto", en palabras de los organizadores. "En este sentido, "Contacto" quiere decir romper barreras, acercarnos, poner el foco en las relaciones, los sentidos y la experiencia, aspectos fundamentales a la hora de pensar y desarrollarnos creativa y socialmente. El contacto con la naturaleza, las herramientas, la madera, la arquitectura y el diseño, es parte de la experiencia que proponemos vivir en Hello Wood Argentina", explicaron desde la organización, a cargo de "Hello Wood Internacional", los estudios "Tacadi" y "Mandarina".Y el lugar para este campamento creativo de una semana es la Estancia La Azotea, de Ceibas.Desde la Facultad, a la que fue a rendir "Estructuras IV", Mazaeda contó que el festival comenzó este mediodía, con la llegada de los participantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que apoya esta realización "y luego nos repartiremos para trabajar en los proyectos asignados".En su caso, trabajará en el proyecto "Sombra pampa", ya que integrará el equipo que lo presentó, de cuatro arquitectos que también son docentes en la UBA y se orientan a la bio arquitectura."Esto no es tan formal, de arquitectura funcional, sino libre", aclaró Mazaeda en referencia a la propuesta de Hello Wood, "que se propone demostrar que con la madera se puede hacer mucho más de lo que vemos en Argentina". Al término del campamento habrá una selección de trabajos, de los cuales dos quedarán en Ceibas para ser exhibidas a la sociedad. El resto se expondrá en seminarios, exposiciones y otro tipo de encuentros profesionales. Y mientras el festival se realice, se lo podrá seguir a través de su muro en facebook y también la pagina www.hellowood.com.ar La diputada provincial Mariela Tassistro (Frente Renovador) presentó un proyecto de Declaración mediante el cual se manifiesta de Interés Legislativo el Programa y Festival de Arquitectura y Diseño "Hello Wood Argentina"."El Festival, que se desarrollará por primera vez en Sudamérica, propone un programa creativo, profesional y social, donde se acercan estudiantes y profesionales creando un vínculo de comunidad y compromiso social. Hello Wood vio su origen en Hungría en el año 2010, como un campamento de arquitectura, diseño y arte, que fue evolucionando hasta convertirse en un programa que propone el acercamiento de estudiantes y profesionales en el campo de la arquitectura, diseño y ciencia a la construcción interactuando entre sí, conformando una comunidad con compromiso social", dice la legisladora en su fundamentación.La clave del campamento es el intercambio creativo entre profesionales de gran trascendencia en la práctica y estudiantes de arquitectura y diseño, todo en un clima colaborativo y festivo, donde lo importante es aprender desde la experiencia. Allí se instalarán los participantes del festival y vivirán por una semana en el lugar, comerán y dormirán en el campamento. Durante el día, cada uno participará del diseño y la construcción del proyecto al que fue asignado y por la noche se comparte lo realizado y se cierra la jornada con un festival de bandas de música.