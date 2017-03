Recomiendan no consumir alimentos que estén en bolsas plásticas y sin rótulo

El ingeniero en Alimentos y Director de Bromatología de la Municipalidad de Concordia, Rubén Argüello, explicó porque se debe tener sumo cuidado con los alimentos que estén fraccionados informalmente.



Argüello explicó que "muchas veces hemos encontrado en los comercios que fraccionan por ejemplo, leche en polvo, fideo, condimentos, como así también los snacks, en bolsitas de polietileno sin ningún tipo de identificación".



El profesional indicó que el argumento general "de algunos de los comerciantes es que economizan tiempo", aunque también han descubierto que en realidad recurren a estas maniobras "cuando se vencen los productos que están en las bolsas de las fabricas" y no faltan los inescrupulosos que "prefieren envasar el alimento vencido en bolsas sin identificación antes de tirarlos", aseguró.



Arguello señaló que de allí la importancia del envase original porque "estos envoltorios caseros no nos garantizan en nada que esos productos, en el caso de que sean nocivos, no lleguen al punto de producir alguna enfermedad transmitida por esa falta". Asimismo, al cliente, "no le garantiza un lugar específico o persona para reclamar un producto que no tiene ninguna característica de rotulo como debe tener", indicó.



Por esa razón, el Director de Bromatología de la Municipalidad de Concordia dijo que "es un aviso para toda la población, lo mismo sucede con la venta de pan suelto. Generalmente en los almacenes y kioscos, los comerciantes deben vender pan envasados y rotulados", con la salvedad que "el pan suelto solamente se puede vender en aquellas sucursales de panaderías o reventa de pan que tengan las condiciones para venderlo; que este en un mostrador, que haya una balanza, y una persona dedicada a eso, de lo contrario debe ser envasado y rotulado es decir la panadería o fábrica de pan debe estar autorizada y habilitada a nivel municipal y provincial", aclaró.



Finalmente, Argüello indicó que por denuncias, quejas o más información, deben dirigirse a la sede el ex policlínico funcional, en calle Roque Sáenz Peña 225 o llamando al 4221293. (Diario Río Uruguay)